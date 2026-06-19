Ex-banqueiro Daniel Vorcaro segue em carceragem da PF em Brasília e negociações de delação permanecem

Ex-banqueiro Daniel Vorcaro continua preso na carceragem especial da PF em Brasília. Transferência para presídios comuns foi descartada por questões de segurança e para evitar contato com outros investigados. Governo busca alternativa enquanto se especula sobre nova tentativa de delação premiada. Investigações da PF seguem com novos desdobramentos.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro permanecerá, por tempo indeterminado, na carceragem especial da Polícia Federal em Brasília, o mesmo local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve até obter prisão domiciliar.

Inicialmente, havia a expectativa de que, caso sua segunda proposta de delação premiada fosse rejeitada, ele seria transferido para um presídio comum, mais especificamente para a Penitenciária da Papudinha. No entanto, a possibilidade de transferência para a Papuda também foi afastada. A decisão de não enviá-lo à Papuda se deve a questões de segurança do próprio banqueiro.

Já a permanência na carceragem da PF, em vez da Papudinha, ocorre porque naquela unidade está detido o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e a direção do presídio reconhece que os dois poderiam ter contato, o que seria problemático, considerando que são acusados de envolvimento em esquemas de fraudes semelhantes. O ministro da Justiça, André Mendonça, já havia solicitado à PF, desde a semana passada, uma solução para o caso.

Uma fonte indicou que, caso a PF encontre uma alternativa de prisão que não seja a Papuda ou a Papudinha e que garanta segurança para Vorcaro, uma transferência poderá ocorrer; caso contrário, ele continuará na custódia da PF. No entanto, há suspeitas de que a manutenção de Vorcaro na carceragem federal possa estar relacionada a uma estratégia de abrir espaço para uma terceira tentativa de negociação de um acordo de delação premiada.

Apesar de Mendonça, em conversas reservadas, expressar ceticismo em relação à possibilidade de Vorcaro fechar um acordo, as portas não estão totalmente fechadas. Enquanto isso, as investigações da Polícia Federal prosseguem, independentemente de eventual colaboração, e têm gerado desdobramentos significativos, como a operação recente que incluiu o ex-governador Jaques Wagner entre os investigados do chamado Caso Master, um episódio que envolve narrativas complexas e que ainda desafiam explicações claras





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