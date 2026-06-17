Ex-banqueiro ameaça funcionária de atriz Monique Alfradique

Documento revela ameaças a funcionária, cozinheiro e capitão de barco por parte de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Uma investigação policial revelou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, teria ameaçado uma funcionária da atriz Monique Alfradique . De acordo com documentos obtidos pela reportagem, Vorcaro encaminhou o nome e o número de telefone da mulher para um sicário, acompanhado de uma mensagem ordenando que fosse cometida violência contra ela.

O arquivo também continha dados pessoais e uma foto da vítima. Os investigadores não detalham os motivos da ameaça nem confirmam se a ação foi executada. O mesmo documento apresenta outras coações: um chefe de cozinha e um capitão de barco também foram alvos de intimidações por parte do grupo criminoso liderado por Vorcaro. O grupo, apelidado de 'A Turma', era responsável pela obtenção ilegal de informações sigilosas para coagir e neutralizar pessoas consideradas sensíveis aos interesses do ex-banqueiro.

Vorcaro costumava acionar o grupo para obter dados e realizar ameaças, como no caso da empregada de Monique. Daniel Vorcaro, conhecido por sua atuação à frente do Banco Master, já foi alvo de outras investigações por crimes financeiros. Agora, as novas acusações envolvem ameaças e formação de quadrilha. O ex-banqueiro teria montado uma estrutura paralela para intimidar desafetos e proteger seus interesses.

O sicário identificado nas investigações seria um ex-policial militar, com passagem por crimes de extorsão. Ele recebia ordens diretamente de Vorcaro e mantinha um arquivo com dados de potenciais vítimas. A 'Turma' atuava de forma sistemática: primeiro, obtinham informações sigilosas de forma ilegal, como números de telefone e endereços; depois, utilizavam esses dados para pressionar as vítimas psicologicamente, exigindo silêncio ou benefícios.

O chefe de cozinha teria sido ameaçado após se recusar a participar de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo restaurantes de fachada. Já o capitão do barco de Vorcaro foi coagido a silenciar sobre irregularidades na embarcação, que possivelmente era usada para transporte de valores não declarados. A funcionária de Monique Alfradique, cujo nome não foi divulgado, teria sido alvo por motivos ainda não esclarecidos. A assessoria da atriz foi procurada, mas não retornou até o momento da publicação.

O espaço segue aberto para manifestações. O caso está sob investigação da polícia, que busca esclarecer as circunstâncias das ameaças e a extensão das atividades ilegais do grupo. A defesa de Daniel Vorcaro ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas indicam que ele nega todas as acusações. A reportagem continuará acompanhando o desenrolar das investigações, que prometem revelar novos detalhes sobre o esquema criminoso montado pelo ex-banqueiro.

A polícia já apreendeu documentos e dispositivos eletrônicos na residência de Vorcaro, que podem conter provas adicionais. O caso levanta questões sobre a segurança de funcionários e desafetos de figuras poderosas, e sobre a eficácia dos sistemas de proteção a vítimas de ameaças





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