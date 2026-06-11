Ex-ator mirim acusa Sean Combs de agressão sexual em 2007

Um ex-ator mirim acusou Sean Combs de agressão sexual em 2007, durante um evento de networking em Hollywood Hills. O processo é o mais recente capítulo nos crescentes e contínuos problemas legais do magnata da música, que atualmente está preso e recorre de sua condenação por acusações federais em Nova York por duas contagens de transporte para fins de prostituição, pelas quais foi sentenciado a mais de quatro anos de prisão.

Um ex-ator mirim acusou Sean Combs de agressão sexual em 2007, durante um evento de networking em Hollywood Hills. O processo é o mais recente capítulo nos crescentes e contínuos problemas legais do magnata da música, que atualmente está preso e recorre de sua condenação por acusações federais em Nova York por duas contagens de transporte para fins de prostituição, pelas quais foi sentenciado a mais de quatro anos de prisão.

Ele também tem um caso sob análise ativa pelo gabinete do promotor público do condado de Los Angeles, de acordo com um porta-voz do órgão. Veja o que esperar do julgamento de Sean Combs nesta terça-feira (27). No novo processo, Combs é acusado de guiar o ator mirim para os fundos de um evento de networking, onde lhe ofereceu uma bebida alcoólica antes de tocar no menor e, em seguida, praticar sexo oral nele, afirma a denúncia.

"Isso é uma mentira e foi completamente inventado. O Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ninguém. Essas alegações serão desmentidas como todas as outras.

Ele vai esgotar todos os caminhos possíveis para se defender e garantir que aqueles que iniciam e espalham mentiras sejam responsabilizados", disse Juda Engelmayer, porta-voz de Combs, à De acordo com a denúncia, Combs disse ao ator mirim que "queria falar com ele em particular sobre algumas oportunidades em potencial" e que ele seria um "bom candidato para um próximo projeto". Assim que Combs e o menor chegaram a uma sala reservada, Combs lhe ofereceu sua bebida alcoólica e conversou amenidades antes de "começar a esfregar" o braço do menor, alega o processo.

O acusador disse a Combs "que não se sentia confortável com a maneira como o réu Combs o estava tocando". Combs tentou fazê-lo relaxar, segundo o documento.

"Em seguida, o réu Combs puxou para baixo as calças e a cueca do autor e começou a acariciar os órgãos genitais do autor, enquanto Combs simultaneamente se tocava", afirma o processo. "O réu Combs então praticou cópula oral no autor menor de idade enquanto continuava a se tocar. Depois, o réu Combs levantou as calças e disse ao autor que veria o que fariam a partir dali em relação ao papel que tinha em mente.

" O acusador registrou o processo sob o pseudônimo "John YH Roe". Ele é descrito como alguém que iniciou sua "carreira como ator mirim" por volta de 2004, mas nenhum outro detalhe foi fornecido sobre sua identidade ou os papéis que desempenhou. Sua idade na época não foi divulgada, além da afirmação de que, na época da suposta agressão em maio de 2007, o autor "era um menor de idade com menos de 18 anos".

O autor também está processando sua antiga agência de talentos, alegando que eles não o protegeram adequadamente como menor e que deveriam ter enviado um acompanhante adulto com ele ao evento de networking para o qual o convidaram. Esta não é a primeira vez que Combs é acusado de agressão sexual por um menor.

Ele já enfrentou processos de autores que alegam que eram adolescentes na época em que teriam sido agredidos, incluindo um acusador que afirmou ter apenas 10 anos de idade quando foi abusado por Combs. Muitos acusadores disseram que foram supostamente agredidos em audições ou outros eventos de negócios. Combs negou todas as acusações contra ele e afirmou que nunca agrediu sexualmente um menor, ou qualquer outra pessoa.

"O Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ou traficou ninguém - homem ou mulher, adulto ou menor", disse Combs. Além das dezenas de processos civis que Combs enfrenta, o Gabinete do Promotor Público do Condado de Los Angeles está analisando um caso de agressão sexual contra ele, determinando se o caso tem força suficiente para avançar com a apresentação de acusações formais.

"No outono de 2025, o LAPD (Departamento de Polícia de Los Angeles) e o LASD (Departamento do Xerife de Los Angeles) apresentaram, cada um, uma investigação separada de agressão sexual de uma mesma vítima ao Gabinete do Promotor Público do Condado de Los Angeles. Estamos revisando o caso", disse na semana passada um porta-voz do promotor público do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, à De acordo com o porta-voz, o caso foi apresentado ao gabinete do promotor público no outono de 2025 e está sob análise.

"Estamos revisando o caso e determinando se temos força suficiente para avançar com a apresentação de acusações formais", disse Hochman. O caso é um dos muitos que Combs enfrenta atualmente. Ele também está preso e recorre de sua condenação por acusações federais em Nova York por duas contagens de transporte para fins de prostituição, pelas quais foi sentenciado a mais de quatro anos de prisão.

Além disso, ele tem um caso sob análise ativa pelo gabinete do promotor público do condado de Los Angeles, de acordo com um porta-voz do órgão. Veja o que esperar do julgamento de Sean Combs nesta terça-feira (27)





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