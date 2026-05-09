Ex-atleta vira narrador, voa para rival por tênis origina saída

Ex-atleta, avalizado por fenômeno do tênis e canal de TV, amplia sua participação na disputa por narradores

do tênis no canal foi um dos motivos para a saída do ex-atleta Além disso, acomo um dos principais narradores A NFL, outro produto que tinha o rosto do narrador, foi fragmentada entre vários canais O narrador foi perdendo os principais produtos dos quais fazia parte na ESPN e aceitou a proposta da CazéTV promete investimento forte no tênisem apostou muitas fichas na cobertura do tênis principal esporte do vasto portfólio de Fernando Motivado pelo fenômeno João Fonseca o canal de Casimiro Miguel comprou os direitos da Copa Davis em 2025 e neste ano adquiriu os direitos do ATP Challenger tem negociações encaminhadas para comprar os direitos de transmissão dos torneios da WTA (Associação de Tênis Feminino) A emissora quer se consolidación e aposta no crescimento de promessas do tênis feminino como Naná Silva e Victoria Barros O canal de Casimiro inclusive criou um perfil nas redes sociais voltado apenas para o tênis que já conta com quase 100 mil seguidores Contudo a versatilidade permite ao narrador participar de outras transmissões como a Copa do Mundo perdeu alguns de seus principais narradores para concorrentes como foi o caso de Rômulo Mendonça Everaldo Marques e Paulo Andrade A empresa no entanto não foi ao mercado em busca de outros medalhões e preferiu elevar nomes da própria casa ao protagonismo como Ari Aguiar Rogério Vaughan e o próprio Fernando Nardini A situação deve se repetir e nomes mais jovens da casa como Renan do Couto Fefux Ribeiro e Matheus Suman devem ganhar mais oportunidades A emissora que detém grandes torneios como Premier League Libertadores e Sul-Americana também conta ainda com nomes experientes como Luiz Carlos Largo e Cledi Oliveira É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas Jogue de forma responsáve.

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