Ex-astro da Record, Igor Rickli diz que foi doloroso ficar longe da Globo: ‘Agora estou fazendo arte’Daphne Bozaski saiu de ‘mocinhas sofredoras’ e encarou vilã em 'Três Graças': ‘Ficava me tremendo’Uma mulher de cabelo loiro, com um vestido alaranjado e segurando no colo um bebê sequestrado enrolado em uma manta. Essa foi uma das cenas mais emblemáticas do capítulo final de , exibido na noite desta sexta-feira, 15, mas o telespectador pode ter ficado com a impressão de que já viu algo parecido antes. novela de Aguinaldo Silva, mostrou a traficante de bebês Samira (Fernanda Vasconcellos), disfarçada com uma peruca loira e um vestido justo alaranjado, segurando a neta de Gerluce (Sophie Charlotte) que ela sequestrou com a ajuda de Ferette (Murilo Benício). Ex-astro da Record, Igor Rickli diz que foi doloroso ficar longe da Globo: ‘Agora estou fazendo arte’Daphne Bozaski saiu de ‘mocinhas sofredoras’ e encarou vilã em 'Três Graças': ‘Ficava me tremendo’, também escrita por Aguinaldo Silva. No último capítulo, da novela de 2004, a terrível vilã Nazaré (Renata Sorrah) corre por uma ponte com um bebê sequestrado, cena icônica da teledramaturgia brasileira que virou até meme.. Gerluce já fez uma piada sobre o memê da vilã confusa, e Arminda (Grazi Massafera) jogou pessoas da escada, assim como a personagem de Sorrah costumava fazer. Nas redes sociais, os noveleiros logo pegaram a referência. "A Samira vestida de Nazaré segurando a criança. A referência de milhões", escreveu um internauta."Samira encarnou a Nazaré", disse outra."Era a Nazaré Tedesco em Três Graças?", brincou um terceiro.Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

Ex-astro da Record, Igor Rickli diz que foi doloroso ficar longe da Globo : ‘Agora estou fazendo arte’Daphne Bozaski saiu de ‘ mocinhas sofredoras ’ e encarou vilã em ' Três Graças ': ‘Ficava me tremendo’Uma mulher de cabelo loiro, com um vestido alaranjado e segurando no colo um bebê sequestrado enrolado em uma manta.

Essa foi uma das cenas mais emblemáticas do capítulo final de , exibido na noite desta sexta-feira, 15, mas o telespectador pode ter ficado com a impressão de que já viu algo parecido antes. novela de Aguinaldo Silva, mostrou a traficante de bebês Samira (Fernanda Vasconcellos), disfarçada com uma peruca loira e um vestido justo alaranjado, segurando a neta de Gerluce (Sophie Charlotte) que ela sequestrou com a ajuda de Ferette (Murilo Benício). Ex-astro da Record, Igor Rickli diz que foi doloroso ficar longe da Globo: ‘Agora estou fazendo arte’Daphne Bozaski saiu de ‘mocinhas sofredoras’ e encarou vilã em 'Três Graças': ‘Ficava me tremendo’, também escrita por Aguinaldo Silva.

No último capítulo, da novela de 2004, a terrível vilã Nazaré (Renata Sorrah) corre por uma ponte com um bebê sequestrado, cena icônica da teledramaturgia brasileira que virou até meme.. Gerluce já fez uma piada sobre o memê da vilã confusa, e Arminda (Grazi Massafera) jogou pessoas da escada, assim como a personagem de Sorrah costumava fazer. Nas redes sociais, os noveleiros logo pegaram a referência.

"A Samira vestida de Nazaré segurando a criança. A referência de milhões", escreveu um internauta.

"Samira encarnou a Nazaré", disse outra. "Era a Nazaré Tedesco em Três Graças? ", brincou um terceiro. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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