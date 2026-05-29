Ex‑apresentador da Inter TV é condenado por assédio sexual e importunação sexual

Alexandre Kapiche, ex‑apresentador da Inter TV‑Cabo Frio, foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Cabo Frio por assédio e importunação sexual, após denúncias de ex‑funcionárias. O caso, que ganhou grande repercussão na Região dos Lagos, segue em recurso e pode gerar novas medidas legais e mudanças nas políticas internas da emissora.

Alexandre Kapiche, ex‑apresentador da Inter TV‑Cabo Frio, foi condenado nesta quarta‑feira (27) pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio por assédio sexual e importunação sexual cometidos dentro da emissora, afiliada da Rede Globo na Região dos Lagos.

A sentença representa o ponto mais avançado de um caso que emergiu publicamente em abril de 2024, quando denúncias feitas por ex‑funcionárias começaram a circular na mídia regional. As mulheres relataram episódios de constrangimento, contato físico não consentido e outras condutas que qualificaram o ambiente de trabalho como abusivo. A partir dessas alegações, o Ministério Público ingressou com o inquérito, que culminou na coleta de depoimentos detalhados, gravações de vídeo e trocas de mensagens que foram anexadas ao processo.

Um dos vídeos mais contundentes mostrava Kapiche em situação que a acusação qualificou como inadequada, o que acabou por fortalecer o entendimento da acusação acerca da prática de atos de natureza sexual contra colegas. Durante toda a tramitação judicial, Kapiche manteve a inocência, alegando que não cometeu qualquer ato de natureza sexual contra as colegas e repudiando as acusações como infundadas.

Sua defesa, ao final da fase de instrução, apresentou recurso contra a sentença, buscando anular a condenação nas instâncias superiores. Advogados de defesa argumentaram que as provas apresentadas eram insuficientes para comprovar a intenção sexual e que os depoimentos das supostas vítimas poderiam estar contaminados por pressões externas.

Entretanto, o juiz responsável destacou que o conjunto probatório - depoimentos consistentes, material audiovisual e mensagens eletrônicas - demonstrava claramente a prática de condutas incompatíveis com o ambiente profissional, justificando a condenação. A decisão judicial prevê, caso seja mantida em eventual recurso, a aplicação de restrição de liberdade, bem como multas e a obrigação de reparar danos morais às vítimas.

O caso segue em fase recursal, e novas audiências estão agendadas para os próximos meses, permitindo que a defesa de Kapiche reforce seus argumentos e que o Ministério Público reforce a gravidade das condutas constatadas. Enquanto isso, a Inter TV vem tentando se recompor perante a opinião pública, reforçando políticas internas de combate ao assédio e adotando protocolos de proteção para seus colaboradores.

O episódio reacendeu o debate sobre a necessidade de ambientes de trabalho seguros e o papel das instituições de imprensa na prevenção de abusos de poder, mantendo o foco da sociedade local e nacional na importância de mecanismos eficazes de denúncia e investigação. Além do caso Kapiche, as autoridades locais têm lidado com outras ocorrências relevantes nas regiões da Região dos Lagos e da Paraíba, como operações policiais que resultaram na apreensão de armas, munições e drogas, bem como investigações de fraude em documentos apresentados à Polícia Federal.

Contudo, o caso do ex‑apresentador continua a ser o principal ponto de atenção midiática, trazendo à tona discussões sobre a cultura organizacional das mídias regionais e a responsabilidade das emissoras em garantir um ambiente livre de assédio. O desdobramento judicial ainda pode gerar mudanças estruturais nas políticas internas da Inter TV e servir de precedente para outras empresas de comunicação que enfrentam situações semelhantes.

Em síntese, a condenação de Alexandre Kapiche marca um importante precedente jurídico na luta contra o assédio sexual no meio profissional, sobretudo no setor de comunicação. A comunidade jornalística da Região dos Lagos acompanha atentamente os recursos que serão interpostos, enquanto a sociedade civil reforça a necessidade de medidas preventivas e de apoio às vítimas.

O caso ainda está em desenvolvimento, e as próximas decisões judiciais poderão definir não apenas o futuro do ex‑apresentador, mas também influenciar a forma como as organizações de mídia tratam denúncias de assédio e garantem a proteção de seus colaboradores





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