Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Ex‑apresentador da Inter TV é condenado por assédio sexual e importunação sexual

Judiciário News

Ex‑apresentador da Inter TV é condenado por assédio sexual e importunação sexual
Assédio SexualJustiçaMídia
📆5/29/2026 12:17 AM
📰jornalodia
191 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 78%

Alexandre Kapiche, ex‑apresentador da Inter TV‑Cabo Frio, foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Cabo Frio por assédio e importunação sexual, após denúncias de ex‑funcionárias. O caso, que ganhou grande repercussão na Região dos Lagos, segue em recurso e pode gerar novas medidas legais e mudanças nas políticas internas da emissora.

Alexandre Kapiche, ex‑apresentador da Inter TV‑Cabo Frio, foi condenado nesta quarta‑feira (27) pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio por assédio sexual e importunação sexual cometidos dentro da emissora, afiliada da Rede Globo na Região dos Lagos.

A sentença representa o ponto mais avançado de um caso que emergiu publicamente em abril de 2024, quando denúncias feitas por ex‑funcionárias começaram a circular na mídia regional. As mulheres relataram episódios de constrangimento, contato físico não consentido e outras condutas que qualificaram o ambiente de trabalho como abusivo. A partir dessas alegações, o Ministério Público ingressou com o inquérito, que culminou na coleta de depoimentos detalhados, gravações de vídeo e trocas de mensagens que foram anexadas ao processo.

Um dos vídeos mais contundentes mostrava Kapiche em situação que a acusação qualificou como inadequada, o que acabou por fortalecer o entendimento da acusação acerca da prática de atos de natureza sexual contra colegas. Durante toda a tramitação judicial, Kapiche manteve a inocência, alegando que não cometeu qualquer ato de natureza sexual contra as colegas e repudiando as acusações como infundadas.

Sua defesa, ao final da fase de instrução, apresentou recurso contra a sentença, buscando anular a condenação nas instâncias superiores. Advogados de defesa argumentaram que as provas apresentadas eram insuficientes para comprovar a intenção sexual e que os depoimentos das supostas vítimas poderiam estar contaminados por pressões externas.

Entretanto, o juiz responsável destacou que o conjunto probatório - depoimentos consistentes, material audiovisual e mensagens eletrônicas - demonstrava claramente a prática de condutas incompatíveis com o ambiente profissional, justificando a condenação. A decisão judicial prevê, caso seja mantida em eventual recurso, a aplicação de restrição de liberdade, bem como multas e a obrigação de reparar danos morais às vítimas.

O caso segue em fase recursal, e novas audiências estão agendadas para os próximos meses, permitindo que a defesa de Kapiche reforce seus argumentos e que o Ministério Público reforce a gravidade das condutas constatadas. Enquanto isso, a Inter TV vem tentando se recompor perante a opinião pública, reforçando políticas internas de combate ao assédio e adotando protocolos de proteção para seus colaboradores.

O episódio reacendeu o debate sobre a necessidade de ambientes de trabalho seguros e o papel das instituições de imprensa na prevenção de abusos de poder, mantendo o foco da sociedade local e nacional na importância de mecanismos eficazes de denúncia e investigação. Além do caso Kapiche, as autoridades locais têm lidado com outras ocorrências relevantes nas regiões da Região dos Lagos e da Paraíba, como operações policiais que resultaram na apreensão de armas, munições e drogas, bem como investigações de fraude em documentos apresentados à Polícia Federal.

Contudo, o caso do ex‑apresentador continua a ser o principal ponto de atenção midiática, trazendo à tona discussões sobre a cultura organizacional das mídias regionais e a responsabilidade das emissoras em garantir um ambiente livre de assédio. O desdobramento judicial ainda pode gerar mudanças estruturais nas políticas internas da Inter TV e servir de precedente para outras empresas de comunicação que enfrentam situações semelhantes.

Em síntese, a condenação de Alexandre Kapiche marca um importante precedente jurídico na luta contra o assédio sexual no meio profissional, sobretudo no setor de comunicação. A comunidade jornalística da Região dos Lagos acompanha atentamente os recursos que serão interpostos, enquanto a sociedade civil reforça a necessidade de medidas preventivas e de apoio às vítimas.

O caso ainda está em desenvolvimento, e as próximas decisões judiciais poderão definir não apenas o futuro do ex‑apresentador, mas também influenciar a forma como as organizações de mídia tratam denúncias de assédio e garantem a proteção de seus colaboradores

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Assédio Sexual Justiça Mídia Região Dos Lagos Recursos Judiciais

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Trunfo' com Lula agita cenário político em Cabo Frio e região | Política Costa do Sol'Trunfo' com Lula agita cenário político em Cabo Frio e região | Política Costa do SolMiguel Alencar evita revelar apoios, mas já é visto nos bastidores como aliado de Eduardo Paes
Read more »

Tentativa de furto em clínica veterinária é registrada por câmeras de segurança | Cabo FrioTentativa de furto em clínica veterinária é registrada por câmeras de segurança | Cabo FrioSuspeito invadiu estabelecimento durante a madrugada desta terça-feira (26), mas fugiu sem levar objetos após disparo do alarme
Read more »

Operação da PF em Cabo Frio investiga uso de certificados escolares falsos | Cabo FrioOperação da PF em Cabo Frio investiga uso de certificados escolares falsos | Cabo FrioMandados foram cumpridos na Região dos Lagos e na Paraíba; investigação aponta suspeita de fraude em documentos apresentados à Polícia Federal
Read more »

Alexandre Borges: Dez erros no debate sobre o Bolsa FamíliaAlexandre Borges: Dez erros no debate sobre o Bolsa FamíliaO Bolsa Família é um programa de centenas de bilhões de reais, que atende 20 milhões de famílias, e está inscrito na Constituição Federal. Sua existência não está em questão, mas qualquer questionamento é tratado como heresia pelos 'novos puritano
Read more »



Render Time: 2026-05-29 03:17:41