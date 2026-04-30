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Éverson analisa momento difícil do Atlético e projeta clássico contra o Cruzeiro como chance de reação

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Éverson analisa momento difícil do Atlético e projeta clássico contra o Cruzeiro como chance de reação
Atlético-MGÉversonCruzeiro
📆4/30/2026 3:56 AM
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O goleiro Éverson falou sobre a crise do Atlético-MG após derrota para o Cienciano e destacou a importância do clássico contra o Cruzeiro para a retomada de bons resultados na temporada.

Após a derrota por 1 a 0 para o Cienciano, o goleiro Éverson analisou o momento conturbado vivido pelo Atlético, que atravessa uma semana marcada por problemas e instabilidade dentro e fora de campo.

O jogador destacou as dificuldades recentes da equipe e a necessidade de retomada imediata dos bons resultados. Além disso, projetou o clássico contra o Cruzeiro, ressaltando a importância da partida para a recuperação do Galo na temporada e a busca por uma resposta dentro de campo. Éverson iniciou sua análise destacando o momento difícil vivido pelo Atlético, marcado por uma semana conturbada e resultados negativos.

O goleiro falou da derrota para o Flamengo e desse revés na Copa Sul-Americana, que aumentou a pressão sobre a equipe. É uma semana complicada e conturbada por tudo que vai acontecendo, e principalmente pelos resultados. Quando você tem resultado negativo, a proporção acaba sendo maior.

Então, infelizmente, a gente acabou tomando um revés dentro de casa e hoje acabamos perdendo um jogo difícil, onde a gente tentou, no máximo, até com o jogador a menos, tentar buscar pelo menos um empate para que a gente travasse pelo menos um adversário direto na classificação que não fizesse três pontos. Infelizmente, não foi possível, analisou Éverson. Éverson também projetou o clássico contra o Cruzeiro.

O goleiro destacou a necessidade de juntar os cacos após a sequência de resultados negativos e afirmou que o momento exige reação imediata. Agora é juntar os cacos ali no vestiário e fazer uma boa viagem retorno para Belo Horizonte. Quem ficou lá em BH está trabalhando pensando na equipe do Cruzeiro, e quem chegar agora que a gente possa se abraçar, nos fecharmos para que a gente possa fazer um grande jogo e tomar o caminho das vitórias.

Nada melhor que retomar o caminho das vitórias num clássico, que dá mais confiança. Então, sabendo que o jogo é difícil, sabendo que estamos numa semana complicada e conturbada, mas temos que trabalhar para a gente sair dessa situação. Vamos pensar no jogo do Cruzeiro, a gente sabe da necessidade de voltar a vencer, projetou o goleiro. O Atlético-MG enfrenta um momento delicado na temporada, com pressões internas e externas que exigem respostas rápidas.

A derrota para o Cienciano na Copa Sul-Americana foi apenas mais um capítulo em uma série de resultados negativos que têm abalado a confiança da equipe. O goleiro Éverson, uma das vozes mais experientes do elenco, assumiu o papel de liderança para tentar acalmar os ânimos e preparar o time para o próximo desafio. O clássico contra o Cruzeiro, além de ser um jogo de grande rivalidade, representa uma oportunidade crucial para o Atlético reencontrar o caminho das vitórias.

A equipe precisa mostrar reação e coesão para superar a crise e recuperar a trajetória positiva na competição. A torcida, por sua vez, espera que o time demonstre determinação e resiliência para enfrentar esse momento adverso

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