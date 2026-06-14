Everaldo Marques supera medo de cachorros com ajuda da esposa veterinária e Virginia comenta sobre Vini Jr.

Narrador da Globo Everaldo Marques revela como superou trauma infantil de cães com apoio da esposa Iane, veterinária, e Virginia responde a perguntas sobre possível volta com jogador Vini Jr. sem dar detalhes.

O narrador da Globo e comentarista de futebol, Everaldo Marques , conhecido por sua voz marcante nas transmissões esportivas, tem uma vida pessoal que contrasta com sua postura discreta.

Em recente aparição pública ao lado da esposa, Iane Marques, ele revelou como a companheira, que é veterinária, o ajudou a superar um medo que o perseguia desde a infância: o de cachorros. A história foi contada durante uma conversa com o apresentador Mion. Everaldo explicou que o trauma surgiu depois que um pastor alemão quase o atacou quando criança, fazendo com que desenvolvesse receio de todos os cães.

A paixão de Iane por animais, profissional e pessoal, foi crucial para a mudança. Ela insistiu em adotar um cachorro, garantindo que seria pequeno e dócil. Inicialmente resistente, Everaldo tentou impor regras rígidas no lar, mas se rendeu rapidamente ao charme do novo membro da família. Em apenas três dias, o cão já dormia em sua barriga, e Today, o narrador convive harmoniosamente com duas cachorras: Juju, uma chihuahua, e Flora, uma pug.

Essa transformação pessoal destaca como o amor e a paciência podem superar até os medos mais enraizados. Fora desse âmbito, Everaldo também comentou brevemente sobre um assunto que circulou nos bastidores do futebol: Virginia, sua colega de emissora, foi questionada sobre um possível retorno do jogador Vini Jr. ao cenário de relacionamentos, mas desconversou com um "nada a dizer", preferindo não se alongar. Esse episódio ilustra a postura reservada que muitos famosos adotam para proteger sua vida privada.

Enquanto isso, notícias de outrasEditorias também ganharam destaque: um trágico acidente em São Paulo resultou na morte de uma mujer após um salto de mais de 40 metros sem os equipamentos adequados. No plano internacional, a Justiça da Itália emitiu uma decisão controversa sobre a absolvição do deputado Zambelli, envolvendo o ministro Moraes, que foi considerado tanto vítima quanto juiz no caso.

Além disso, os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 seguem a todo vapor, com expectativas crescentes entre os fãs de futebol ao redor do mundo. Esses diferentes fatos, do pessoal ao global, mostram a variedade de temas que ocupam o noticiário e como eles se entrelaçam na sociedade contemporânea





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