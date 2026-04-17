Everaldo Marques assume narração da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: um sonho de criança realizado

Com a inesperada necessidade de substituição de Luis Roberto, diagnosticado com neoplasia cervical, a TV Globo escalou Everaldo Marques para comandar as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O experiente narrador, conhecido por sua versatilidade em eventos como Fórmula 1 e Jogos Olímpicos, expressou a emoção de realizar um antigo sonho e a responsabilidade em suceder um colega admirado.

A voz que ecoará pelos gramados da Copa do Mundo em busca do hexacampeonato será a de Everaldo Marques . A TV Globo confirmou a escalação do narrador paulista de 47 anos para comandar as emoções dos jogos da Seleção Brasileira no principal torneio de futebol do planeta. A notícia surge em um momento delicado, com a necessidade de substituição de Luis Roberto, afastado de suas funções após ser diagnosticado com neoplasia cervical. Everaldo, que já construiu uma carreira sólida e versátil na emissora, com passagens marcantes pela narração da Fórmula 1 e dos Jogos Olímpicos, assume a missão com um misto de alegria e responsabilidade.

Esta não será a primeira participação de Everaldo em Copas do Mundo pela Rede Globo. Em 2022, ele integrou a equipe de cobertura do Sportv, oferecendo sua paixão e expertise aos telespectadores. Agora, o desafio é ainda maior: ser a voz principal da Seleção Brasileira em sua jornada em busca do título. A convocação oficial dos jogadores, prevista para o dia 18 de maio, marcará o início da cobertura sob o comando de Everaldo, que já se prepara intensamente para a ocasião. Ao seu lado, uma equipe de comentaristas de peso acompanhará cada lance: Ana Thaís Matos, Cristiane, Denilson e Junior. Juntos, eles formarão a espinha dorsal da transmissão que promete cativar o público brasileiro.

Em suas declarações, Everaldo Marques não escondeu a emoção de realizar um sonho que remonta à infância. Ele descreveu o momento como o ápice de sua carreira, comparando-o à conquista de um topo de montanha. A oportunidade, contudo, chega em circunstâncias que o afetam profundamente, dada a sua relação de amizade e respeito com Luis Roberto, a quem chama de amigo há mais de duas décadas. Everaldo destacou a gentileza e o acolhimento que sempre recebeu de Luis Roberto desde sua chegada à Globo, evidenciando o laço de camaradagem que une os dois profissionais. Ele prometeu abraçar a missão com toda a dedicação, preparando-se da melhor forma possível para estar à altura da expectativa depositada em seu trabalho. A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, enfrentando Marrocos no icônico MetLife Stadium, em Nova Jersey, em partida programada para as 19h (horário de Brasília). A torcida brasileira deposita suas esperanças na garra dos atletas e na narrativa envolvente de Everaldo Marques para que o sonho do hexacampeonato se concretize.

Everaldo Marques, conhecido por sua energia contagiante e capacidade de traduzir a emoção do esporte em palavras, terá a honra de narrar os jogos da Seleção Brasileira em mais uma edição da Copa do Mundo. Essa escalação representa um marco em sua trajetória profissional, consolidando seu nome como uma das vozes mais importantes do futebol na televisão brasileira. A notícia, embora traga consigo a sombra da saúde de Luis Roberto, é recebida com entusiasmo pela qualidade e profissionalismo que Everaldo demonstra em cada transmissão. Sua experiência em megaeventos esportivos, como os Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e os de Paris-2024, além de sua atuação marcante na Fórmula 1, atestam sua competência e versatilidade, características essenciais para conduzir a narrativa de um torneio da magnitude de uma Copa do Mundo. A substituição de um narrador tão querido como Luis Roberto não é tarefa fácil, mas Everaldo Marques tem o respaldo de anos de dedicação e a admiração de colegas e público.

A entrevista concedida por Everaldo revela a profundidade de seus sentimentos em relação a essa nova responsabilidade. Ao mencionar o sonho de criança de narrar partidas de futebol de botão, ele personifica a paixão que move milhões de brasileiros pelo esporte e pela Seleção. A expressão 'topo da montanha' traduz a magnitude da conquista pessoal e profissional que essa oportunidade representa. No entanto, o narrador não se exime da importância de seu colega de emissora. A menção a Luis Roberto como um amigo de longa data, com quem mantém contato diário, demonstra um profundo respeito e empatia. Everaldo compreende a delicadeza da situação e se compromete a honrar a missão que lhe foi confiada, com a promessa de se preparar arduamente para corresponder às expectativas. Essa postura humilde e dedicada é um reflexo de sua ética de trabalho e do compromisso que tem com a qualidade da informação e do entretenimento oferecidos pela TV Globo. A antecipação para o jogo de estreia contra Marrocos no dia 13 de junho já é palpável, e os torcedores aguardam ansiosamente para ouvir a voz de Everaldo Marques impulsionando os lances da Seleção em busca da glória.

A jornada de Everaldo Marques na Copa do Mundo promete ser acompanhada de perto por milhões de torcedores. Sua capacidade de evocar a paixão e o drama de cada partida, aliada ao talento da equipe de comentaristas que o acompanhará, garante que a cobertura da TV Globo será de alto nível. A adaptação a diferentes contextos esportivos, como demonstrado por suas narrações na Fórmula 1 e nos Jogos Olímpicos, reforça a ideia de que Everaldo está plenamente capacitado para lidar com a diversidade de emoções e situações que um torneio como a Copa do Mundo pode apresentar. A inclusão de sua voz nas transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval de São Paulo nos últimos dois anos também aponta para uma versatilidade notável, permitindo que ele transite por diferentes esferas da cultura popular brasileira com a mesma desenvoltura. A expectativa é que sua narração na Copa do Mundo seja tão vibrante e emocionante quanto as que o consagraram em outras modalidades. A preparação para a estreia contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, já começou, e o Brasil inteiro estará sintonizado para torcer e vibrar com cada gol, cada jogada decisiva, impulsionado pela voz inconfundível de Everaldo Marques





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