Eventos culturais e ações municipais marcam a cena em Volta Redonda

Peça teatral sobre envelhecimento emociona e lota teatro; alunos de oficina de teatro levam alegria aos bairros; secretarias promovem ações ambientais e tecnológicas; concurso público na saúde e celebração de aniversário de espaço cultural afro-brasileiro.

O espetáculo 'A Vida Passou Por Aqui', estrelado por Cláudia Mauro, lotou o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, em Volta Redonda , e emocionou o público com uma reflexão sobre o envelhecimento, a amizade, o amor e a passagem do tempo.

A peça fez parte da programação cultural da cidade e destacou a importância da valorização da memória e das experiências acumuladas ao longo da vida. O teatro esteja cheio demonstra a procura da comunidade por manifestações artísticas que abordem temas universais de forma sensível e profunda.

Além disso, alunos da Academia da Vida, curso de teatro amador da Fevre, celebraram o clima da Copa do Mundo com um passeio de trenzinho pelas ruas da cidade, levando alegria, música e as cores do Brasil aos bairros de Volta Redonda. Essa ação reforça o papel social da arte e da cultura no município, promovendo integração e descontração entre os idosos e a população local.

Outras iniciativas também foram destaque: a Secretaria da Juventude promoveu uma ação ambiental na Vila Santa Cecília dentro do Mês do Meio Ambiente, enquanto os Telecentros da Assistência Social ampliaram o acesso à tecnologia, criando novas oportunidades para os cidadãos. A Prefeitura lançou ainda um edital de concurso público para enfermeiro e técnico de enfermagem, visando fortalecer a rede de saúde.

Essas notícias refletem a efervescência cultural e administrativa de Volta Redonda, que comemora os 36 anos de um espaço importante para a cultura afro-brasileira. A presença de público nos eventos e a variedade de ações mostram o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida, a inclusão social e a preservação da identidade cultural. A cidade demonstra, assim, que é possível conciliar desenvolvimento urbano, valorização da história e promoção de atividades que aproximam as pessoas





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