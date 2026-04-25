Evento de Juliano Cazarré sobre masculinidade gera polêmica e divide opiniões

O anúncio do evento 'O Farol e a Forja', promovido por Juliano Cazarré, provocou reações diversas entre famosos e na sociedade, com críticas e apoio em relação à proposta de discutir o papel masculino.

O ator Juliano Cazarré anunciou a realização do evento 'O Farol e a Forja', um encontro voltado ao público masculino que será realizado em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de julho.

A iniciativa, descrita por Cazarré como 'o maior encontro de homens do Brasil', visa abordar temas como liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e vida espiritual, reunindo palestrantes em diversas áreas. A divulgação do evento, que acontecerá na Uni Italo, gerou uma onda de reações polarizadas, com críticas e apoio manifestados por figuras públicas e representantes da classe artística.

Cazarré justificou a criação do evento com a percepção de um 'enfraquecimento da masculinidade' na sociedade contemporânea, expressando uma 'recusa em ficar calado' diante dessa situação. Essa declaração provocou forte reação de diversas personalidades, como Marjorie Estiano, Claudia Abreu e Paulo Betti, que manifestaram seu repúdio à iniciativa, considerando-a um passo atrás em relação aos avanços conquistados em termos de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher.

A crítica central reside na interpretação de que o evento reforça estereótipos de gênero ultrapassados e promove uma visão conservadora da masculinidade, potencialmente incentivando comportamentos nocivos e perpetuando desigualdades. A discussão se intensificou nas redes sociais, com debates acalorados sobre o papel dos homens na sociedade atual e a importância de promover uma masculinidade saudável e responsável. Em contrapartida, Juliano Cazarré recebeu um expressivo apoio de outros artistas e influenciadores digitais.

Nomes como Andréa Sorvetão, Mônica Carvalho, Luiza Tomé, Juliano Knust, Monique Curi, Lidi Lisboa, Antonia Fontenelle, Karina Barun, Ingra Lyberato, Myrian Rios e Priscila Sol demonstraram publicamente seu apoio ao projeto, comentando em suas redes sociais e expressando concordância com a proposta de Cazarré. A cantora Luiza Possi chegou a se oferecer para ministrar uma palestra no evento, evidenciando o interesse de alguns setores da sociedade em participar e contribuir com a discussão.

Gabriela Pugliesi, por sua vez, publicou um vídeo declarando seu apoio, afirmando que 'nós mulheres adoraríamos viver com homens mais dignos, mais respeitosos, com homens que honrem mais a família, o lar'. Essa manifestação de apoio ressalta a existência de uma parcela da população que compartilha da visão de Cazarré sobre a necessidade de fortalecer os valores tradicionais e promover uma masculinidade mais engajada com a família e a sociedade.

A polarização em torno do evento 'O Farol e a Forja' reflete um debate mais amplo sobre as transformações sociais em curso e a busca por novos modelos de masculinidade que sejam compatíveis com os valores de igualdade, respeito e justiça





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juliano Cazarré Masculinidade Evento Polêmica Reações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex-Globo sai em defesa de evento para homens criado por Juliano Cazarré'Encontro' dividiu opiniões no meio artístico

Read more »

Juliano Cazarré reage às críticas de artistas: 'Me fizeram um favor enorme'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Vídeo antigo de Juliano Cazarré reacende debate sobre papel do homem na religiãoDeclarações do ator Juliano Cazarré sobre a importância da liderança espiritual masculina na família voltam a gerar discussão após a repercussão do curso O Farol e a Forja. Ele defende maior participação dos homens na prática religiosa, como missa e oração do terço.

Read more »

Juliano Cazarré diz que críticas de famosos 'fizeram um favor enorme' para divulgar evento'Ele sabia que ia apanhar e criou o evento mesmo assim', já dizia o anúncio postado pelo ator

Read more »

Juliano Cazarré organiza evento para homens em São PauloAtor promove encontro para discutir liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade, motivado por sua visão sobre o papel masculino na sociedade.

Read more »

Vídeo: Juliano Cazarré revela que procura por evento cresceu após críticas: 'Publicidade grátisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »