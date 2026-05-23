Evangélicos dividido entre candidatos presidenciais

As principais correntes religiosas no Brasil se dividem entre os candidatos presidenciais, com líderes religiosos expressando apoio a Bolsonaro e Caiado. A discordância está relacionada principalmente ao áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a um banqueiro.

Líderes de correntes religiosas já falam em apoio a Ronaldo Caiado e há os que ainda defendem Michelle Bolsonaro como candidata ao Planalto. Evangelicos estão desunidos em relação aos candidatos presidenciais.

A disputa se concentra entre Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, com Michelle Bolsonaro emergindo como forte alternativa. O áudio de Flávio pedindo dinheiro a um banqueiro aprofundou as divisões, mas há expectativa de união em um eventual segundo turno. Líderes de diferentes correntes religiosas têm explicitado que ainda há uma falta de consenso em relação às próximas eleições presidenciais.

O pedido de dinheiro que o senador Bispos, pastores e ‘ministros’ de igrejas se mostram indecisos entre as candidaturas de Flávio e do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (União). Além disso, lideranças há importantes lideranças que ainda alimentam a esperança de ver a ex-primeira-dama Ministro da Assembleia de Deus, o pastor Elizeu Rodrigues confirma que as igrejas se dividem entre os candidatos do PL e do União.

‘Os nomes mais citados são os do Flávio Bolsonaro e do Ronaldo Caiado’, afirma ele. Em março, antes da divulgação do áudio de Flávio pedindo dinheiro ao banqueiro, o pastor Samuel Ferreira, que comanda a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, já havia manifestado apoio a Caiado. As relações entre o candidato do PL e o banqueiro só ampliou a divisão. Elizeu destaca que essa divisão, independentemente da polêmica , deve se manter até um eventual segundo turno.

“Acredito que o nome de centro ou de direita que for para o segundo turno terá apoio de praticamente todos evangélicos”, diz. Para o pastor Guaracy Júnior, um dos líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma terceira alternativa ainda pode surgir.

‘Se der ‘bronca’ na candidatura do Flávio, entendo que a próxima peça seria a Michelle’, ressalta o religioso. ‘Os evangélicos veem a ex-primeira-dama como uma pessoa mais inocente, mais pura, embora sem perspicácia política’, acrescenta. Doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, Helena Raquel de França Costa, professora do Instituto para Missões Católicas, diz que a ex-primeira-dama é a política que teria o maior arco de apoio entre os evangélicos caso se candidatasse ao Planalto.

‘Michelle Bolsonaro tem mais desenvoltura que o marido dela, é mais expressiva na comunidade evangélica, tem mais credibilidade que os filhos de Jair Bolsonaro’, afirma. A professora ressalta que a divisão entre as várias correntes evangélicas é natural nesse momento e acredita que, mais adiante, a maioria estará unida em torno de um candidato, principalmente se esse candidato tiver o aval de Jair Bolsonaro.

‘A polarização no Brasil hoje é tão forte que, independentemente do candidato que for enfrentar a esquerda, haverá uma união em torno dele’, afirma





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