Evacuados do navio de cruzeiro afetado por hantavírus em Tenerife

Autoridades da Espanha começaram a trazer passageiros espanhóis do navio de cruzeiro MV Hondius afetado por um surto de hantavírus, com grupos de pessoas de outros países sendo evacuados em seguida. Os cidadãos espanhóis foram os primeiros a desembarcar em pequenos barcos e serão levados ao hospital para ficarem em quarentena.
Os cidadãos espanhóis foram os primeiros a desembarcar em pequenos barcos, em grupos de cinco, e levados até a costa, onde foram transferidos para ônibus e encaminhados ao aeroporto local. Os passageiros não apresentam sintomas do vírus e serão levados ao hospital para ficarem em quarentena. O navio partiu em direção à Espanha na quarta-feira e o surto foi detectado pela Organização Mundial da Saúde e pela União Europeia.
Países como Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido e Países Baixos também enviaram aviões para retirar seus cidadãos a bordo. O hantavírus é um vírus transmitido principalmente por roedores silvestres e pode causar uma doença chamada hantavirose. A transmissão principal ocorre pela inalação de partículas contaminadas com urina ou fezes de roedores infectados, em locais fechados e mal ventilados.
Os sintomas iniciais podem ser confundidos com uma gripe comum e a forma mais grave é a respiratória, com falta de ar e outras complicações. Acidente positivo da doença é raro e as ocorrências no Brasil são esporádicas, monitoradas pelo Ministério da Saúde
Cruzeiro affected by hantavirus nears Tenerife, with passengers awaiting evaluation for safe land transferThe MV Hondius, a cruise ship affected by hantavirus, is expected to reach the coast of Tenerife on Sunday (10th). However, contrary to initial expectations, the ship will anchor in waters near the city, following guidance from the president of the Canary Islands government, Fernando Clavijo. This decision aims to both calm initial opposition to the reception of passengers and ensure risk minimization, for both local population and collaborating specialists.
