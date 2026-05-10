Europeus se preparam para evacuar cidadãos do navio de cruzeiro afetado por surto de hantavírus

A agência de saúde pública da Europa anunciou que todos os passageiros do navio de cruzeiro atingido por um surto mortal de hantavírus são considerados contatos de alto risco como medida de precaução. Os passageiros assintomáticos serão repatriados para auto quarentena por meio de transporte especialmente organizado, e não por voos comerciais regulares, por seus respectivos países.

Os passageiros do navio de cruzeiro atingido por um surto mortal de hantavírus são considerados contatos de alto risco como medida de precaução, disse a agência de saúde pública da Europa, antes da previsão de ancoragem do navio no domingo (10), próximo à ilha espanhola de Tenerife.

Passageiros assintomáticos serão repatriados para auto quarentena por meio de transporte especialmente organizado, e não por voos comerciais regulares, por seus respectivos países, informou neste sábado (9), o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, como parte de seu parecer científico rápido. Pelo menos oito pessoas adoeceram, incluindo três que morreram – um casal holandês e um cidadão alemão –, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na última sexta-feira (8).

Seis dos oito casos foram confirmados como infectados pelo vírus, e outros dois são casos suspeitos, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). Embora os passageiros sejam considerados de alto risco no momento do desembarque, nem todos serão necessariamente considerados de alto risco ao retornarem aos seus países de origem, afirmou o ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças)





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Naveio De Cruzeiro Surtos Mortais Hantavírus Contatos De Alto Risco Evacuação Auto Quarentena Transporte Especialmente Organizado Centro Europeu De Prevenção E Controle De Doen Centro Europeu De Prevenção E Controle De Doen Centro Europeu De Prevenção E Controle De Doen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gigantes europeus buscam contratação de destaque de La LigaA grande temporada do zagueiro com a camisa do Elche, em La Liga, tem chamado a atenção de grandes clubes do futebol europeu

Read more »

Futebol Internacional - Grandes jogos europeus e Brasileiros no dia 9Agendam-se grandes jogos europeus e clássicos do Campeonato Brasileiro. Acompanhe os melhores times e as principais estrelas do futebol no mundo afora no Lance! Futebol Internacional no WhatsApp ou no canal Lance!

Read more »

Europeus se preparam para retirar cidadãos de navio com surto de hantavírusSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Europeus enlouquecem com gol de Antony em Real Sociedad x Betis: 'Só gosta'Brasileiro voltou a ser assunto entre torcedores europeus após mais uma atuação na reta final da temporada espanhola.

Read more »