Europa quer ser 'parte da solução' para crise no Médio Oriente e exige reabertura do Estreito de Ormuz

António Costa afirmou que a UE não faz parte do conflito, mas fará parte da solução, defendendo o direito internacional e a reabertura do estreito de Ormuz. Líderes europeus também discutiram a possibilidade de expandir missões de segurança marítima.

O conflito desencadeado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão continua sem ser a guerra da Europa , mas esta quer e deve ser “parte da solução” para a crise do Médio Oriente , incluindo a reabertura do estreito de Ormuz, não apenas porque as suas consequências afetam-na diretamente, mas para que o direito internacional seja respeitado de uma vez por todas.

Foi o que garantiu, esta sexta-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, após reunir em Nicósia os líderes da UE e ouvir vários dos atores regionais mais afetados pelo novo conflito.

“A União Europeia não faz parte do conflito, mas fará parte da solução”, afirmou no final de uma cimeira informal de um dia e meio, que culminou com um encontro com os presidentes do Egito, Líbano e Síria, bem como com o príncipe herdeiro da Jordânia e o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi. O líder português foi enfático: “Enquanto apoiamos os esforços diplomáticos para alcançar uma solução negociada para este conflito, os nossos princípios são claros: só se pode alcançar uma paz verdadeira defendendo o direito internacional de forma coerente e baseada em princípios”, sublinhou Costa.

Esta ideia, com um tom algo menos diplomático, tinha sido lançada horas antes pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para quem “a situação no Médio Oriente, a crise provocada por esta guerra demonstra o fracasso da força bruta e a importância de salvaguardar e reforçar a ordem internacional”. Entre as prioridades da Europa está a restauração da navegação no estreito de Ormuz —“sem taxas e respeitando a liberdade de navegação”, sublinharam os líderes europeus—, cujo bloqueio está a disparar as faturas energéticas da UE.

Sem mencionar uma única vez as reprovações que, no mesmo momento, voltavam a surgir de Washington contra a Europa, pelo que o Governo de Donald Trump considera uma falta de apoio à guerra que começou sem consultar os seus parceiros europeus, Costa recordou que já existe uma coligação de mais de meio centenar de países europeus, liderada pela França e pelo Reino Unido, a preparar uma “missão defensiva multilateral” que poderá ser lançada “quando se derem as condições de segurança necessárias”.

Neste sentido, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, retomou a possibilidade de “expandir” o alcance de missões como a que mantém no Mar Vermelho, ASPIDES, para que “evolua da mera proteção para uma sofisticada coordenação marítima conjunta”, indicou, sem dar mais detalhes. Embora, há pouco mais de um mês, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, tivesse constatado que não havia “apetite” para ampliar o mandato desta missão, esta sexta-feira insistiu que “a forma mais rápida” de constituir a coligação de voluntários para Ormuz é “aproveitar” as missões ASPIDES e ATALANTA (no Oceano Índico ocidental) e “ampliá-las e reforçá-las com navios e equipamentos que contem com as capacidades necessárias”.

Os líderes europeus saudaram a prorrogação do cessar-fogo entre os EUA e o Irão, bem como o acordo entre o Líbano e Israel, e sublinharam que o “objetivo partilhado” com a região é “negociar um fim duradouro para a guerra” que permita, entre outros, reabrir Ormuz. Von der Leyen sublinhou, ao mesmo tempo, que o programa nuclear iraniano e os seus mísseis balísticos deverão fazer parte de qualquer acordo e, neste sentido, juntamente com Costa, considerou prematuro aliviar as sanções europeias contra o Irão, como tinha sugerido o chanceler alemão, Friedrich Merz.

“O alívio das sanções só será possível se tiverem desaparecido as razões que as motivaram”, sublinhou Von der Leyen, enquanto Costa advertiu que “é demasiado cedo para falar em aliviar qualquer tipo de sanção” ao Irão. Por sua vez, os presidentes da Síria e do Líbano exigiram que a UE e a comunidade internacional “assumam a sua responsabilidade” face às agressões de Israel a outros países da região.

E instaram a aproveitar a “oportunidade” que oferecem os “acontecimentos dramáticos” no Médio Oriente para reforçar a cooperação económica e de segurança com Bruxelas





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