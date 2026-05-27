Euforia com IA leva Micron e SK Hynix ao 'clube do trilhão' enquanto Brasil enfrenta saques na bolsa e avanços regulatórios em combustíveis marítimos

Enquanto a inteligência artificial impulsiona valuations de empresas de semicondutores a níveis recorde, a Bolsa brasileira sofre com saques estrangeiros. Paralelamente, avanços regulatórios buscam descarbonizar rotas marítimas no Atlântico, e operação apura corrupção em benefícios previdenciários.

A euforia em torno da inteligência artificial continua a transformar os mercados globais, levando empresas como a Micron e a SK Hynix a alcançarem valuations superiores a um trilhão de dólares.

No Brasil, entretanto, a Bolsa de Valores enfrenta um momento de desaceleração, com saques consistentes de investidores estrangeiros que minam a liquidez e o crescimento do mercado local. Enquanto o otimismo com a IA impulsiona o setor de semicondutores worldwide, o cenário nacional ainda lida com desafios estruturais e de confiança. Essa dicotomia reflete não apenas a concentração de ganhos em setores específicos, mas também a vulnerabilidade de economias emergentes frente a fluxos de capital voláteis.

No campo jurídico, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos parece inclinado a aprovar o acordo de fusão da Paramount, após argumentos dos executivos de que a operação não lesará outros estúutdios nem os talentos criativos. Já no Japão, o Banco Central registrou uma perda recorde em seus títulos públicos no último ano fiscal, resultado da manutenção de políticas monetárias expansivas em um ambiente de juros globais em alta.

No Brasil, a XP Inc. reconheceu escritórios que se destacaram em trajetória e excelência no atendimento durante o evento B2B XPerience 2026, em Santiago. Os premiados foram avaliados por consistência, longevidade e qualidade do serviço, refletindo a maturidade do setor financeiro nacional. Em outra frente, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nova fase de operação que apura esquema de corrupção em descontos de aposentadorias e pensões. A ação busca aprofundar investigações sobre crimes contra a administração pública.

Por fim, o setor marítimo avança na adoção de combustíveis alternativos, com a regulação como principal motor. Representantes da Petrobras, da Marinha do Brasil e de associação norueguesa de armadores discutiram rotas mais limpas no Atlântico, destacando a importância de normas internacionais para descarbonização





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