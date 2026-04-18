Departamento do Tesouro dos EUA publica nova permissão para compra de petróleo russo por via marítima, válida até 16 de maio, visando estabilizar preços globais de energia, mas gerando atritos com aliados e críticas internas por beneficiar economias adversárias e dificultar esforços contra a Rússia na Ucrânia.

Os Estados Unidos , em uma decisão que gera repercussão global e potencial atrito com aliados, renovaram uma autorização que permite a países a compra de petróleo e derivados russos transportados por mar, mesmo diante das sanções impostas a Moscou. A publicação, oficializada pelo Departamento do Tesouro, concede validade para cargas expedidas até o dia 16 de maio, sucedendo uma permissão anterior de 30 dias que expirou em 11 de abril.

É crucial notar que esta flexibilização exclui explicitamente transações envolvendo Irã, Cuba e Coreia do Norte, países sujeitos a regimes sancionatórios próprios. A justificativa apresentada por Washington para essa medida reside em sua estratégia de mitigar a escalada dos preços globais de energia, um cenário agravado pela recente intensificação do conflito no Oriente Médio. No entanto, essa aparente concessão pode surtir um efeito contrário aos objetivos do Ocidente, dificultando os esforços para minar as receitas russas provenientes da guerra na Ucrânia e, consequentemente, gerar discordâncias significativas entre parceiros internacionais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi enfática ao afirmar que o momento atual não é propício para a redução das sanções contra Moscou, sinalizando uma divergência de perspectivas com os Estados Unidos. Essa reviravolta na política de sanções contrasta com declarações recentes do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Na quarta-feira, dia 15, Bessent havia sinalizado que Washington não vislumbrava a renovação nem desta autorização relacionada ao petróleo russo, nem de uma permissão similar para o Irã, que tem vencimento previsto para o próximo domingo, dia 19. Bessent inclusive destacou o impacto da autorização para o Irã, emitida em 20 de março, que teria contribuído para a liberação de aproximadamente 140 milhões de barris no mercado global, exercendo uma influência positiva na oferta de petróleo durante o período de conflito. Parlamentares de ambos os espectros políticos nos Estados Unidos já manifestaram forte descontentamento com essas concessões, argumentando que elas acabam por beneficiar economias consideradas adversárias, notadamente a da Rússia, imersa em um conflito com a Ucrânia, e a do Irã, em uma posição de confronto direto com os Estados Unidos. A avaliação de especialistas como Brett Erickson, da consultoria Obsidian Risk Advisors, aponta para a complexidade da situação. Erickson sugere que as decisões de flexibilização de sanções podem não ser eventos isolados. Segundo ele, o conflito no Oriente Médio gerou impactos de longo prazo nos mercados globais de energia, e os recursos e ferramentas disponíveis para a estabilização desses mercados estão chegando ao limite de sua eficácia, indicando que mais ações, possivelmente controversas, podem ser necessárias no futuro para gerenciar a instabilidade. Em declarações anteriores, o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, havia estimado que a primeira autorização concedida pelos EUA permitiria a disponibilização de cerca de 100 milhões de barris de petróleo russo no mercado, um volume considerável, equivalente a quase um dia de toda a produção petrolífera mundial. Apesar do alívio temporário proporcionado pela liberação desses volumes, a pressão sobre os preços do petróleo persiste e, em muitos casos, intensifica-se. A principal causa para essa persistente volatilidade e alta nos preços é o fechamento parcial do Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica que, antes do recrudescimento das tensões no Oriente Médio, era responsável pelo trânsito de aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás consumidos globalmente. A interrupção ou o risco de interrupção do fluxo por este estreito vital gera incerteza e eleva os custos logísticos e de seguro, impactando diretamente o preço final dos combustíveis em todo o mundo, independentemente das medidas de alívio de sanções que possam ser implementadas em outras frentes





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petróleo Russo Sanções Estados Unidos Oriente Médio Preços De Energia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vereador não pode entrar em hospital para gravar vídeos sem autorização, decide tribunalParlamentar será multado em 5 mil reais caso não cumpra decisão importa pelo TJ-SP

Read more »

Navios militares não têm autorização para passar por Ormuz, alerta IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Chelsea renova contrato de Moisés Caicedo por mais sete temporadasJogador equatoriano passa a ser um dos mais bem pagos do clube londrino

Read more »

Navios que cruzam Ormuz precisam de autorização da Guarda, diz autoridade do IrãTodos ‌os navios podem navegar pelo Estreito de Ormuz, mas isso precisa ser coordenado com a ...

Read more »

EUA voltam a suspender temporariamente sanções sobre petróleo russoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

EUA renovam isenção de sanções para que países comprem petróleo russoA licença faz parte do esforço do governo para controlar os preços globais de energia que dispararam durante a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã

Read more »