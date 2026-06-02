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EUA Propõem Tarifas de 25% Sobre Importações Brasileiras Com Base na Seção 301

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EUA Propõem Tarifas de 25% Sobre Importações Brasileiras Com Base na Seção 301
Comércio ExteriorBrasilEstados Unidos
📆6/2/2026 3:55 AM
📰CNNBrasil
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Representante Comercial dos Estados Unidos sugere taxas punitivas contra produtos do Brasil devido a divergências em comércio digital e questões ambientais.

O cenário do comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos enfrenta um momento de tensão significativa após a divulgação de um documento oficial emitido pelo Representante Comercial dos Estados Unidos , conhecido como USTR .

A proposta, apresentada no final da noite de segunda-feira, sugere a implementação de tarifas de importação na casa dos 25% sobre a vasta maioria das mercadorias originárias do território brasileiro. Esta medida representa um movimento agressivo na política comercial norte-americana, visando pressionar o governo brasileiro a alterar práticas que Washington considera prejudiciais ou desleais.

A iniciativa não é meramente administrativa, mas sim um reflexo de tensões geopolíticas e econômicas que vêm se acumulando, colocando em xeque a estabilidade das trocas comerciais entre as duas maiores economias do Hemisfério Ocidental. A fundamentação legal para tal ação reside na chamada Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.

Este instrumento jurídico é uma ferramenta poderosa de política comercial que concede ao governo americano a autoridade para retaliar países que adotem práticas consideradas injustas ou que restrinjam injustamente o comércio dos Estados Unidos. No caso específico do Brasil, o USTR identificou diversas áreas de conflito. Entre as principais queixas estão as políticas relacionadas ao comércio digital e aos serviços de pagamento eletrônico, onde os EUA alegam barreiras desnecessárias.

Além disso, há críticas severas quanto à proteção da propriedade intelectual, ao acesso limitado ao mercado de etanol e a questões ambientais, especificamente o desmatamento ilegal, que agora passa a ser tratado como um entrave comercial. A inclusão do desmatamento nesta lista demonstra a tendência de vincular a pauta climática a sanções econômicas concretas. Apesar da amplitude da proposta, existe um grupo de exceções importantes que evitariam a aplicação das tarifas punitivas.

Estão isentas as mercadorias que se enquadram na categoria de segurança nacional, o que, na prática, protege produtos essenciais para a economia interna dos Estados Unidos. Entre os itens que não sofreriam a taxação de 25% estão a carne bovina, o café, diversas variedades de frutas, nozes e especiarias, além de recursos estratégicos como petróleo e minérios metálicos.

Essa distinção sugere que, embora o governo Trump deseje pressionar o Brasil em setores de serviços e tecnologia, ele reconhece a dependência americana de commodities brasileiras, evitando assim um choque de preços interno para o consumidor final e para a indústria pesada norte-americana. No âmbito diplomático, o Embaixador Jamieson Greer destacou que a investigação foi iniciada a pedido direto do Presidente Trump.

Greer mencionou que, ao longo do último ano, houve diversas reuniões construtivas entre a administração Trump e o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, as conversas, que se intensificaram nas últimas semanas, não foram suficientes para sanar as divergências substanciais. O governo dos Estados Unidos mantém a posição de que as práticas brasileiras são irrazoáveis e oneram o comércio americano.

No entanto, há uma janela de oportunidade para a diplomacia: o prazo legal para a tomada de medidas corretivas é 15 de julho de 2026. Até lá, espera-se que o diálogo continue para que o Brasil possa ajustar suas políticas e evitar a implementação efetiva das tarifas. Paralelamente ao embate governamental, o setor privado dos Estados Unidos tem manifestado preocupações profundas sobre as consequências de tal medida. Empresários e associações comerciais alertam para o chamado risco China.

O argumento é que, ao impor tarifas severas ao Brasil, os Estados Unidos podem empurrar o governo e as empresas brasileiras para uma dependência ainda maior da China, principal parceiro comercial do Brasil. Esse deslocamento estratégico poderia enfraquecer a influência americana na América Latina e abrir espaço para a expansão da infraestrutura e da tecnologia chinesa no país.

Portanto, há um movimento interno nos EUA pedindo alívio e flexibilidade nas negociações com o Brasil, argumentando que a estabilidade regional e a segurança estratégica devem prevalecer sobre as disputas tarifárias pontuais

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Comércio Exterior Brasil Estados Unidos Tarifas USTR

 

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