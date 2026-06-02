Relatório do governo Trump aponta decisões judiciais, sistema de pagamentos, corrupção e barreiras comerciais como justificativa para sobretaxa. Lista de exceções inclui café, carnes e aeronaves, com 73 páginas de produtos isentos. Investigação comercial está em consulta pública antes de decisão final.

O governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, divulgou um relatório que propõe a imposição de uma tarifa de 25% sobre uma ampla gama de produtos brasileiros.

A medida se baseia em críticas a aspectos institucionais e econômicos do Brasil, incluindo decisões do Supremo Tribunal Federal, o sistema de pagamentos Pix, questões relacionadas à corrupção e barreiras comerciais identificadas pelos americanos. A investigação comercial concluiu que tais fatores justificam a sobretaxa, embela(preço) preservando produtos estratégicos como café, carnes e aeronaves. A lista de exceções totaliza 73 páginas, detalhando itens que ficariam isentos da tarifa.

Antes de uma decisão final, o governo abriu uma consulta pública para receber contribuições.

Paralelamente, outros assuntos ganharam destaque na mídia: a influenciadora Grazi Massafera comentou a vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 e refletiu sobre uma possível nova participação; na França, influenciadores disputaram uma corrida com mini carros elétricos, atraindo 150 mil espectadores; um alpinista denunciou o lixo acumulado no Everest, reacendendo debates sobre superlotação e impacto ambiental; no futebol, um técnico espanhol deixou o Bournemouth para assumir o Liverpool, substituindo Arne Slot após a conquista da Premier League; e nos EUA, uma criança foi atingida na cabeça por um taco de beisebol durante um episódio de violência doméstica em Illinois, com o acusado respondendo por homicídio e tentativa de assassinato





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tarifas EUA Brasil Governo Trump STF Pix Etanol Comércio Exterior Investigação Comercial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA Propõem Tarifas de 25% Sobre Importações Brasileiras Com Base na Seção 301Representante Comercial dos Estados Unidos sugere taxas punitivas contra produtos do Brasil devido a divergências em comércio digital e questões ambientais.

Read more »

EUA acusam Brasil de falhas comerciais e propõem tarifa extra de 25%O governo dos EUA anunciou que o Brasil agiu de forma não razoável no comércio bilateral, segundo investigação da Seção 301. O USTR propôs tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros, com exceções, mas ainda não aplicada. Haverá negociações até 15 de julho. As acusações incluem práticas relacionadas a comércio digital, propriedade intelectual, etanol e desmatamento.

Read more »

EUA propõem tarifa de 25% sobre mercadorias do Brasil após conclusão de investigação comercialUSTR conclui processo aberto por Donald Trump, aponta práticas 'irrazoáveis' do governo brasileiro e abre consulta pública antes de eventual adoção de sanções

Read more »

Governo americano critica o PIX e propõe tarifas de 25% sobre o BrasilGoverno americano ainda vai dialogar com o brasileiro até 15 de julho, antes de adotar qualquer medida de retaliação.

Read more »