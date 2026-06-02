Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

EUA propõem tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros com base em críticas ao Pix, decisões do STF e etanol

Economia E Comércio Internacional News

EUA propõem tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros com base em críticas ao Pix, decisões do STF e etanol
Tarifas EUA BrasilGoverno TrumpSTF Pix Etanol
📆6/2/2026 10:14 AM
📰JornalOGlobo
68 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 94%

Relatório do governo Trump aponta decisões judiciais, sistema de pagamentos, corrupção e barreiras comerciais como justificativa para sobretaxa. Lista de exceções inclui café, carnes e aeronaves, com 73 páginas de produtos isentos. Investigação comercial está em consulta pública antes de decisão final.

O governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, divulgou um relatório que propõe a imposição de uma tarifa de 25% sobre uma ampla gama de produtos brasileiros.

A medida se baseia em críticas a aspectos institucionais e econômicos do Brasil, incluindo decisões do Supremo Tribunal Federal, o sistema de pagamentos Pix, questões relacionadas à corrupção e barreiras comerciais identificadas pelos americanos. A investigação comercial concluiu que tais fatores justificam a sobretaxa, embela(preço) preservando produtos estratégicos como café, carnes e aeronaves. A lista de exceções totaliza 73 páginas, detalhando itens que ficariam isentos da tarifa.

Antes de uma decisão final, o governo abriu uma consulta pública para receber contribuições.

Paralelamente, outros assuntos ganharam destaque na mídia: a influenciadora Grazi Massafera comentou a vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 e refletiu sobre uma possível nova participação; na França, influenciadores disputaram uma corrida com mini carros elétricos, atraindo 150 mil espectadores; um alpinista denunciou o lixo acumulado no Everest, reacendendo debates sobre superlotação e impacto ambiental; no futebol, um técnico espanhol deixou o Bournemouth para assumir o Liverpool, substituindo Arne Slot após a conquista da Premier League; e nos EUA, uma criança foi atingida na cabeça por um taco de beisebol durante um episódio de violência doméstica em Illinois, com o acusado respondendo por homicídio e tentativa de assassinato

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Tarifas EUA Brasil Governo Trump STF Pix Etanol Comércio Exterior Investigação Comercial

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA Propõem Tarifas de 25% Sobre Importações Brasileiras Com Base na Seção 301EUA Propõem Tarifas de 25% Sobre Importações Brasileiras Com Base na Seção 301Representante Comercial dos Estados Unidos sugere taxas punitivas contra produtos do Brasil devido a divergências em comércio digital e questões ambientais.
Read more »

EUA acusam Brasil de falhas comerciais e propõem tarifa extra de 25%EUA acusam Brasil de falhas comerciais e propõem tarifa extra de 25%O governo dos EUA anunciou que o Brasil agiu de forma não razoável no comércio bilateral, segundo investigação da Seção 301. O USTR propôs tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros, com exceções, mas ainda não aplicada. Haverá negociações até 15 de julho. As acusações incluem práticas relacionadas a comércio digital, propriedade intelectual, etanol e desmatamento.
Read more »

EUA propõem tarifa de 25% sobre mercadorias do Brasil após conclusão de investigação comercialEUA propõem tarifa de 25% sobre mercadorias do Brasil após conclusão de investigação comercialUSTR conclui processo aberto por Donald Trump, aponta práticas 'irrazoáveis' do governo brasileiro e abre consulta pública antes de eventual adoção de sanções
Read more »

Governo americano critica o PIX e propõe tarifas de 25% sobre o BrasilGoverno americano critica o PIX e propõe tarifas de 25% sobre o BrasilGoverno americano ainda vai dialogar com o brasileiro até 15 de julho, antes de adotar qualquer medida de retaliação.
Read more »



Render Time: 2026-06-02 13:23:52