EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e citam remoção de conteúdo político em lista de práticas irrazoáveis

O governo dos EUA anunciou a proposta de uma tarifa geral de 25% sobre produtos brasileiros como retaliação a práticas consideradas desleais, incluindo ordens judiciais secretas para remoção de conteúdo político, favorecimento do Pix e outras barreiras comerciais. A medida ainda passará por consulta pública.

O Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs uma tarifa geral de 25% sobre produtos brasileiros como compensação por atos, políticas e práticas que considera incoerentes e que oneram o comércio americano.

A determinação foi feita sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite ações contra práticas estrangeiras desleais. Entre as queixas, o USTR destacou que tribunais brasileiros emitiram ordens secretas para que plataformas americanas de mídia social removessem conteúdo político e suspendessem perfis de residentes nos EUA, sob pena de multa. Essas ordens foram direcionadas ao X, Meta e Google.

Além disso, o documento cita o tratamento preferencial dado ao Pix, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, que prejudicaria empresas americanas concorrentes. O USTR afirma que o Brasil favorece seu campeão nacional em detrimento de competidores estrangeiros.

A investigação da Seção 301 foi iniciada em julho de 2025 por determinação do presidente Donald Trump e abrange queixas relacionadas a comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais e injustas, aplicação de leis anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Durante o processo, o USTR recebeu depoimentos de mais de 30 testemunhas e mais de 295 comentários públicos.

O embaixador Jamieson Greer afirmou que, apesar de reuniões construtivas com o presidente Lula e seu gabinete, ainda há divergências substanciais. Ele destacou que aguarda engajamento contínuo com o governo brasileiro antes do prazo de 15 de julho de 2026 para adoção de medidas de resposta. Para garantir consideração, as partes interessadas devem enviar solicitações para comparecer à audiência pública, com resumo do depoimento, até 22 de junho de 2026.

A audiência pública está marcada para 6 de julho de 2026. O USTR disponibilizou um canal para solicitações. A Seção 301 foi projetada para combater práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos EUA, podendo ser usada para responder a práticas injustificáveis, irrazoáveis ou discriminatórias. A determinação de que as práticas brasileiras são irrazoáveis ou discriminatórias e sobrecarregam o comércio dos EUA abre caminho para a aplicação de tarifas punitivas, embora o processo ainda esteja em fase de consulta pública.

A comunidade empresarial brasileira monitora com apreensão as possíveis repercussões econômicas, especialmente nos setores de tecnologia e serviços financeiros





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