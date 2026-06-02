EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros citando Pix e remoção de conteúdo

Governo Trump anuncia tarifa baseada em práticas desleais, incluindo favorecimento ao sistema de pagamentos brasileiro; especialistas analisam impactos.

O governo dos Estados Unidos , sob a administração de Donald Trump, anunciou na noite desta segunda-feira, 1º de abril, uma proposta de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

A medida, baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, alega que o Brasil adota práticas desleais que oneram ou restringem o comércio americano. Entre as práticas citadas está a suposta remoção de conteúdo político e o favorecimento do sistema de pagamento instantâneo Pix, criado pelo Banco Central brasileiro. O anúncio intensifica a tensão comercial entre os dois países e pode ter impactos significativos na indústria e na política brasileira, segundo especialistas.

O Escritório de Comércio dos EUA (USTR) argumenta que o Brasil se envolve em uma série de práticas não razoáveis em relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo o favorecimento do Pix, que é um sistema público e gratuito. Para a economista e coordenadora do curso de Economia do Insper, Juliana Inhasz, é difícil sustentar que o Banco Central esteja favorecendo o sistema de pagamentos no país ou uma empresa específica.

Ela explica que o Pix é semelhante a sistemas que outros países desenvolvem para modernizar seus sistemas financeiros, aumentar a concorrência e reduzir custos. A popularidade do Pix se deve à sua eficiência e baixo custo, não a restrições impostas a concorrentes estrangeiros. Empresas americanas continuam operando no Brasil, mas enfrentam concorrência mais forte de uma infraestrutura pública competitiva.

André Perfeito, diretor e economista da Garantia Capital, destaca que, sob a ótica americana, faz sentido questionar o Pix, já que ele afeta empresas de intermediação financeira. No entanto, ele questiona por que o Brasil abriria mão de um meio de pagamento mais eficiente. Em um sistema capitalista que busca eficiência, não faria sentido manter ineficiência para beneficiar determinados grupos. A discussão se insere em um contexto mais amplo de tensão sobre regulação digital, plataformas tecnológicas e soberania de dados.

O caso pode ter desdobramentos políticos e econômicos, com possíveis retaliações brasileiras e impactos nas relações bilaterais. Enquanto isso, o Pix continua sendo um dos principais meios de pagamento no Brasil, usado por milhões de brasileiros para transações diárias





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