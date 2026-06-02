EUA propõem tarifa de 25% com exceções que beneficiam exportações brasileiras

Lista de exceções inclui carne, café, aeronaves e outros produtos estratégicos, mas crítica a políticas brasileiras revela viés político nas negociações.
A tarifa proposta pela administração do ex-presidente Donald Trump prevê a aplicação de uma alíquota de 25% sobre produtos importados, mas inclui uma extensa lista de exceções que, ao menos inicialmente, preservaria alguns dos principais itens da pauta exportadora do Brasil para o mercado norte-americano.
Entre os produtos que ficaram de fora da recomendação estão carne bovina, café, frutas tropicais, cereais, sementes, castanhas, minerais, terras raras, fertilizantes, produtos farmacêuticos, aeronaves e peças aeronáuticas. Também aparecem entre as exceções materiais informativos e doações. O USTR (Representante Comercial dos Estados Unidos) justifica as exclusões argumentando que parte desses produtos é considerada estratégica para a economia norte-americana ou não pode ser produzida internamente em quantidade suficiente para atender à demanda dos Estados Unidos.
A preservação de itens como café, carne e aeronaves reduz o alcance prático da medida em relação ao impacto sugerido pelo percentual anunciado. O caso das aeronaves chama atenção por envolver uma das principais exportações industriais brasileiras para os EUA, beneficiando empresas como a Embraer, enquanto café e carne figuram entre os produtos de maior relevância no comércio bilateral.
A lista de exceções é acompanhada por um documento que aponta críticas a determinadas políticas brasileiras relacionadas ao comércio digital, ao sistema de pagamentos Pix, ao combate à corrupção, à propriedade intelectual, ao etanol e ao desmatamento ilegal, consideradas "irrazoáveis" ou restritivas ao comércio americano. Essa abordagem revela um viés político nas negociações, que o governo brasileiro classifica como inconsistente e com forte componente eleitoreiro.
A orientação do presidente Lula é que os ministérios envolvidos mantenham o diálogo com Washington até o prazo final do processo, marcado para quando os EUA poderão decidir pela adoção das medidas propostas. Segundo auxiliares do Palácio do Planalto, há preocupação de que temas comerciais sejam incorporados à disputa eleitoral brasileira às vésperas das eleições presidenciais, o que poderia agravar a instabilidade nas relações bilaterais.
A avaliação de interferência política ganhou força após uma sequência de episódios envolvendo a relação entre Brasília e Washington. Na semana passada, o senador relativizou uma declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a democracia no Brasil, o que foi interpretado pelo governo Lula como uma interferência em assuntos internos do País.
Integrantes do Planalto enxergam uma conexão entre os movimentos recentes de Washington e a disputa eleitoral brasileira, embora os EUA sustentem que as decisões decorrem de preocupações legítimas com segurança e comércio. Essa tensão se desenha em um contexto de incerteza econômica global, onde medidas protecionistas podem agravar a instabilidade e afetar cadeias produtivas internacionais.
O Brasil, como um dos maiores exportadores de commodities e produtos industriais para os EUA, monitora atentamente o desdobramento desse processo, buscando preservar seus interesses comerciais enquanto tenta evitar que questões políticas contaminem as relações econômicas
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