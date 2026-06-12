EUA planejam reduzir presença militar na Europa

Os Estados Unidos estão planejando reduzir significativamente o número de aeronaves e navios de guerra disponíveis para as operações da Otan na Europa, limitando a capacidade da aliança militar de realizar ataques de longo alcance e conduzir missões de vigilância. A proposta também inclui o reposicionamento de vários navios e aeronaves que participam das missões do grupo de combate do porta-aviões.

Os Estados Unidos estão planejando reduzir significativamente o número de aeronaves e navios de guerra disponíveis para as operações da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Europa, de acordo com o jornal The New York Times desta sexta-feira (12), citando duas autoridades europeias de alto escalão.

A decisão limitaria a capacidade da aliança militar de realizar ataques de longo alcance e conduzir missões de vigilância, segundo a reportagem. A proposta inclui a redução do número de F-16 e F-15E de cerca de 150 para 100 unidades, além de cortar o contingente de aeronaves de reconhecimento marítimo de 26 para 15 e retirar todos os oito aviões-tanque de reabastecimento aéreo anteriormente disponíveis para a Europa, informou o jornal.

A proposta também inclui o reposicionamento de um submarino lançador de mísseis e de um porta-aviões, juntamente com vários navios de guerra e dezenas de aeronaves que participam das missões do grupo de combate do porta-aviões. Segundo o jornal, um dos dois grupos de bombardeiros anteriormente designados para a defesa da Europa também poderá ser realocado.

O Comando Oriental dos EUA afirmou em comunicado na semana passada que pretende 'redimensionar adequadamente' sua contribuição ao Modelo de Forças da Otan, sem fornecer mais detalhes. O presidente Trump tem acusado repetidamente os governos europeus de investirem pouco em suas Forças Armadas e de dependerem excessivamente da proteção norte-americana, ao mesmo tempo em que pressiona tanto os aliados europeus quanto os asiáticos a elevar seus gastos com defesa para 3,5% do PIB (Produto Interno Bruto)





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