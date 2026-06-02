EUA monitoram delegação iraniana na Copa do Mundo e impedem ligados à Guarda Revolucionária

Secretário de Estado Marco Rubio afirma que os EUA não permitirão que iranianos com laços com a Guarda Revolucionária se infiltrem na delegação do Irã na Copa do Mundo, que terá base no México após negociações da FIFA.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , afirmou a parlamentares nesta terça-feira que o país não permitirá que cidadãos iranianos com ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) se infiltrem na delegação que participará da Copa do Mundo de futebol, que começa este mês.

Apesar de a seleção do Irã ter partidas agendadas nos Estados Unidos, a equipe terá como base de treinamento o México durante o torneio mundial. A declaração ocorre em um momento de extrema tensão geopolítica. Mesmo diante da guerra iniciada no fim de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, Rubio assegurou que Washington não tem problemas em autorizar a entrada da seleção de futebol iraniana e de sua comissão técnica no país.

O que não vamos permitir é que eles infiltrem em sua delegação um grupo de pessoas que sabemos que não têm nada a ver com o esporte e possuem laços com a Guarda Revolucionária ou coisas dessa natureza. Portanto, vamos monitorar isso muito de perto, declarou Rubio durante uma audiência em um comitê da Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil).

O governo dos Estados Unidos concordou em permitir que a seleção iraniana de futebol fique hospedada no México, após intervenção da FIFA. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que a FIFA procurou o governo mexicano depois que os EUA informaram que não desejavam que a seleção do Irã permanecesse no país durante todo o torneio, apesar de os iranianos disputarem lá as três partidas da fase de grupos.

Essa decisão reflete a complexa sobreposição entre esporte e política internacional, com os EUA buscando equilibrar medidas de segurança com a participação esportiva, enquanto o México aceita sediar a delegação iraniana em meio a tensões regionais. A situação evidencia como eventos globais como a Copa do Mundo podem ser palco de disputas diplomáticas, com países usando mecanismos de vigilância e cooperação bilateral para controlar possíveis ameaças.

O IRGC, considerado uma organização terrorista pelos EUA, adiciona uma camada extra de cautela, e a monitoração da delegação iraniana será rigorosa. Paralelamente, a FIFA atua como mediadora para garantir a logística da competição, demonstrando sua capacidade de influenciar decisões soberanas. No cenário mais amplo, a guerra no Oriente Médio e as sanções ao Irã criam um ambiente de desconfiança que permeia até eventos esportivos, mostrando como a geopolítica pode afetar até mesmo a tradicional neutralidade do futebol





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