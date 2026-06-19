EUA matam 207 em operações militares contra drogas no exterior

Ataques a embarcações destruíram 66 barcos e deixaram mortos e desaparecidos. O governo Trump classifica os mortos como combatentes ilegais, mas direitos humanos contestam a legalidade das operações.

As forças armadas dos Estados Unidos realizaram uma série de ataques que resultaram na morte de pelo menos 207 pessoas e na destruição de 66 embarcações, no âmbito de uma campanha que Washington justifica como esforço para conter o fluxo de drogas em direção aos EUA .

Essas operações, conduzidas sob a justificativa de combate ao tráfico, geraram um número significativo de vítimas e levantaram questões sobre a legalidade e a transparência das ações militares. Cerca de 20 pessoas sobreviveram aos ataques, sendo que duas foram detidas brevemente pela Marinha dos EUA antes de serem repatriadas.

Além disso, em pelo menos 11 casos, os corpos não foram encontrados após as buscas, o que levanta a possibilidade de desaparecimentos forçados ou mortes não registradas oficialmente. A Guarda Costeira dos EUA participou de operações de busca e resgate, mas várias missões foram suspensas sem que os desaparecidos fossem localizados.

Incidentes específicos incluem ataques em 30 de dezembro, quando uma embarcação foi atingida em águas internacionais, e colisões em 27 de outubro, 23 de janeiro e 9 de fevereiro, todas com suspensão das buscas. Em 11 de abril, um sobrevivente foi relatado após a primeira colisão, e em datas posteriores (8 de maio, 26 de maio e 16 de junho) mais sobreviventes foram identificados.

O governo Trump declarou ao Congresso que os EUA estão em um "conflito armado" contra os cartéis de drogas, a partir de 2 de setembro, classificando os mortos como "combatentes ilegais" e alegando autoridade para realizar ataques letais sem revisão judicial, com base em uma conclusão confidencial do Departamento de Justiça. Essa interpretação foi contestada por membros do Congresso e por organizações de direitos humanos, que argumentam que os suspeitos deveriam ser submetidos a processo legal, conforme a prática anterior de interdição.

Além disso, o governo não apresentou provas públicas de que as embarcações transportavam drogas ou estavam ligadas a cartéis, o que alimenta a controvérsia sobre a legitimidade e a proporcionalidade das operações





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