EUA liberam US$ 8,6 bilhões em armas para aliados no Oriente Médio em meio a impasse com o Irã

O governo americano autorizou a venda emergencial de armas para Israel, Catar, Emirados e Kuwait, contornando o Congresso em resposta às tensões com o Irã. A medida gerou críticas e ocorre em um contexto de negociações de paz estagnadas e um impasse no Estreito de Ormuz.
O governo dos Estados Unidos autorizou a venda emergencial de armas no valor de US$ 8,6 bilhões para aliados no Oriente Médio , incluindo Israel , Catar , Emirados Árabes Unidos e Kuwait, em resposta a crescentes tensões com o Irã.
A decisão, tomada pelo Secretário de Estado Marco Rubio, contornou o Congresso utilizando uma cláusula de emergência que permite a venda imediata de armamentos. Essa medida gerou críticas de democratas, que a veem como uma tentativa de evitar a supervisão legislativa sobre a política externa em relação ao Irã. Os sistemas de defesa vendidos incluem interceptadores de mísseis Patriot e o Advanced Precision Kill Weapon System, além de sistemas avançados de defesa aérea.
A venda ocorre em um momento de alta tensão, com negociações de paz estagnadas e um impasse perigoso no Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte de petróleo e gás. O Irã tem bloqueado a passagem de navios ocidentais, afetando os mercados globais de energia, enquanto os EUA impuseram um bloqueio a portos iranianos.
A situação se agravou após o início de uma ofensiva americana e israelense contra o Irã em fevereiro, que resultou em ataques iranianos contra países da região que abrigam bases militares americanas, causando mortes de civis e militares. Os ataques iranianos também atingiram infraestrutura civil em Israel e no Golfo, incluindo hotéis, portos e instalações energéticas. Os Emirados Árabes Unidos foram particularmente atingidos, com mais de 500 mísseis balísticos e 2.500 drones lançados contra o país.
Israel, por sua vez, enviou discretamente equipamentos do sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro aos Emirados para auxiliar na contenção dos ataques. A guerra foi interrompida por um cessar-fogo em abril, mas as negociações por uma paz duradoura permanecem travadas, com EUA e Irã em desacordo sobre o programa nuclear iraniano. O presidente Trump tem ameaçado atacar a infraestrutura civil do Irã caso o país não aceite suas condições, o que poderia configurar um crime de guerra.
Um dos principais desafios enfrentados pelos EUA é a lentidão na produção e entrega dos armamentos, o que tem levado a preocupações sobre a diminuição dos estoques americanos. Autoridades do Pentágono expressaram apreensão com a queda nas reservas de munições.
Além disso, a Marinha dos EUA tem sido acusada de agir de forma agressiva ao realizar um bloqueio naval aos portos do Irã, com o presidente Trump defendendo a ação. A situação no Estreito de Ormuz permanece tensa, com o Irã tentando romper o bloqueio naval americano, que se mostra um adversário formidável. A crise no Oriente Médio continua a se desenrolar, com implicações significativas para a segurança regional e global.
A necessidade de uma solução diplomática para o conflito é urgente, mas as perspectivas de progresso parecem remotas no momento
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