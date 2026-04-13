EUA iniciam bloqueio marítimo a portos iranianos, após impasse em negociações

Os Estados Unidos anunciam bloqueio ao tráfego marítimo iraniano, incluindo Golfo Pérsico e Omã, após negociações com o Irã fracassarem em relação ao programa nuclear. CENTCOM detalha as restrições e orienta navegantes.

O Comando Central dos Estados Unidos , CENTCOM , anunciou que dará início, a partir desta segunda-feira, dia 13, às 10h, horário do leste dos EUA, à implementação de um bloqueio abrangente a todo o tráfego marítimo proveniente dos portos iranianos. A decisão, emanada por determinação do presidente Donald Trump , visa restringir severamente as atividades marítimas nas águas sob jurisdição iraniana.

O anúncio oficial do CENTCOM especifica que a medida será aplicada de maneira imparcial a embarcações de todas as nacionalidades que operarem em portos e áreas costeiras do Irã. A abrangência do bloqueio incluirá instalações marítimas localizadas tanto no Golfo Pérsico quanto no Golfo de Omã, regiões de grande importância estratégica e comercial. A iniciativa surge em um momento de crescente tensão nas relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Irã, intensificando as preocupações com a segurança e a estabilidade na região do Oriente Médio. O comunicado do CENTCOM fez questão de ressaltar que não haverá qualquer interferência na liberdade de navegação de navios que estejam em trânsito pelo estratégico Estreito de Ormuz. Essa exceção se aplica a embarcações que partam ou tenham como destino portos de países que não o Irã. A força militar norte-americana, em sua declaração, também informou que detalhes adicionais sobre o bloqueio serão fornecidos aos navegantes comerciais através de avisos formais, transmitidos antes do início da implementação das restrições. A orientação principal é que as tripulações acompanhem atentamente as transmissões de “Aviso aos Navegantes” e que entrem em contato direto com as forças navais dos Estados Unidos, utilizando o canal 16 de comunicação marítima, sempre que operarem na região do Golfo de Omã e nas proximidades do Estreito de Ormuz. Essa comunicação visa garantir a segurança das embarcações e a coordenação de informações em tempo real durante o período de aplicação do bloqueio. A decisão de impor o bloqueio ao tráfego marítimo iraniano segue-se a declarações de altos funcionários do governo americano, indicando um possível fracasso nas negociações entre Washington e Teerã. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que as conversas, que se estenderam até a madrugada do domingo, dia 12, não resultaram em um acordo. O presidente Donald Trump, posteriormente, confirmou o encerramento das negociações. Segundo Trump, embora tenham sido alcançados progressos em diversas áreas, as negociações esbarraram no que ele classificou como o principal ponto de discórdia: o programa nuclear iraniano. Trump argumentou que o impasse nas negociações foi o fator determinante para a decisão de impor o bloqueio marítimo. Essa ação, portanto, é vista como uma nova forma de pressão sobre o Irã, intensificando a disputa em torno do programa nuclear e, consequentemente, afetando as relações diplomáticas e comerciais na região. A medida representa um desafio adicional para a economia iraniana, que já enfrenta sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos





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