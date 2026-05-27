EUA implementam primeira fase do acordo comercial com Taiwan, reduzindo tarifas e estimulando investimentos em semicondutores

Os Estados Unidos anunciaram reduções tarifárias para produtos taiwaneses e estabeleceram metas de investimentos bilionários em semicondutores, energia e IA, reforçando a cooperação econômica estratégica entre os dois países.

Os Estados Unidos oficializaram nesta quarta‑feira, 27 de maio, a primeira fase de aplicação do acordo comercial e de investimentos firmado com Taiwan , detalhando uma série de reduções tarifárias e novos incentivos voltados para a cadeia de semicondutores e para a indústria norte‑americana.

Por meio de um comunicado publicado no Diário Oficial dos EUA, foram anunciadas mudanças nas tarifas aplicáveis a diversos produtos taiwaneses, como autopeças, madeira e derivados, além da eliminação de tarifas sobre componentes aeronáuticos civis fabricados em Taiwan. Essas medidas são parte integrante do memorando de entendimento (MOU) assinado em janeiro entre representantes dos dois países, que entrou em vigor imediatamente, embora o acordo comercial mais abrangente, concluído em fevereiro, ainda não tenha data definida para sua implementação completa.

O documento oficial indica que as empresas taiwanesas deverão destinar até US$ 250 bilhões em novos investimentos diretos nos Estados Unidos, focados em áreas estratégicas como semicondutores, energia e inteligência artificial. Paralelamente, Taiwan compromete‑se a oferecer garantias de crédito que possibilitem o financiamento corporativo de até US$ 250 bilhões para projetos ligados à expansão industrial americana, totalizando um potencial de US$ 500 bilhões em investimentos nos EUA.

Segundo autoridades americanas, esses recursos são essenciais para reforçar a cadeia doméstica de produção de chips, reduzir vulnerabilidades de abastecimento em setores críticos como o automotivo e impulsionar a competitividade tecnológica do país. O aumento da capacidade produtiva nos Estados Unidos deve, ainda, gerar uma demanda adicional por insumos básicos, como aço, alumínio, cobre e produtos de madeira, beneficiando indústrias relacionadas.

As alterações tarifárias contemplam a redução das alíquotas sobre produtos taiwaneses de 20% para 15%, alinhando‑se a acordos semelhantes que Washington já mantém com Japão e Coreia do Sul. O novo aviso estabelece que as mudanças terão efeito retroativo para importações realizadas a partir de 1º de maio de 2026, permitindo que empresas aproveitem a nova condição tarifária já nas primeiras fases de importação.

O comunicado também enfatiza a intensificação da cooperação econômica entre Washington e Taipé em setores estratégicos, incluindo semicondutores, telecomunicações, defesa e biotecnologia, como parte de um esforço maior dos EUA para diminuir a dependência de cadeias de suprimentos ligadas à China. Essa iniciativa reforça a estratégia americana de segurança econômica e tecnológica, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de crescimento para empresas de ambos os lados do Pacífico





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