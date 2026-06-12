EUA e Paraguai se preparam para as estreias na Copa do Mundo com estilos opostos

América e Paraguai se enfrentam na abertura da Copa do Mundo. Enquanto os EUA apostam no brilho de Pulisic e no fator casa, o Paraguai busca surpreender com sua forte marcação e contra-ataques. A partida terá operação de segurança robusta e uma cerimônia com shows, incluindo Anitta.

Os Estados Unidos e o Paraguai se preparam para suas estreias na Copa do Mundo. A partida, que ocorre nesta sexta-feira, coloca frente a frente duas equipes com estilos distintos.

Do lado americano, há a pressão de ser a anfitriã e a expectativa em torno de Christian Pulisic, considerado o principal nome da seleção e apelidado de Capitão América. No entanto, o atacante vive um momento de falta de confiança, having passed twenty-two games without scoring for Milan and the national team. Em entrevista, Pulisic destacou a necessidade de foco e competitividade: "Temos que estar prontos para uma batalha.

Não se trata de jogar um futebol bonito, mas sim de entrar em campo e competir". O Paraguai chega como um adversário aguerrido e acostumado a se posicionar como o "estraga-prazeres". Durante as Eliminatórias Sul-Americanas, foi a seleção com menor posse de bola, apostando em uma marcação forte e contra-ataques velozes.

O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, que atua no Palmeiras, enfatizou o espírito de luta: "Vamos lutar até o último minuto por cada bola, para sairmos com um resultado positivo". Fora de campo, o jogo recebe um tratamento especial de segurança, considerado um evento de segurança nacional. Uma operação coordenada pelo FBI e pelo Serviço Secreto dos EUA foi montada, envolvendo milhares de agentes locais e federais, monitoramento com drones e reconhecimento facial.

A presença do presidente Donald Trump ainda não foi confirmada. Como a partida ocorre em Los Angeles, capital do entretenimento, a cerimônia de abertura promete ser espetacular, com shows nos telões do estádio para celebrar a diversidade cultural do país. Entre as atrações confirmadas, destaca-se a cantora brasileira Anitta. Para os anfitriões, a Copa começa com festa, mas a equipe precisa mostrar dentro de campo que está à altura do espetáculo e capaz de empolgar a torcida





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