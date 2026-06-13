EUA e Paraguai abrem Grupo D da Copa do Mundo com grande expectativa

A seleção norte-americana, sob comando de Pochettino, enfrenta o Paraguai de Alfaro no SoFi Stadium. Ambas as equipes buscam um bom início no torneio.

A Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (12) com um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada do Grupo D . A transmissão acontece de forma gratuita no SoFi Stadium, em Los Angeles, em busca de uma largada positiva na competição.

O duelo está marcado para as 22h (horário de Brasília). A seleção norte-americana chega ao Mundial cercada de expectativa por atuar em casa e sob o comando de Mauricio Pochettino. Nos amistosos preparatórios, os EUA mostraram evolução e contam com nomes como Christian Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun para liderar o setor ofensivo. Segundo Pochettino, o elenco chega física e mentalmente preparado para o desafio da estreia.

Do outro lado, o Paraguai retorna ao Mundial após ficar fora das últimas edições e aposta na organização defensiva construída pelo técnico Gustavo Alfaro. A equipe sul-americana ganhou destaque nas Eliminatórias ao conquistar resultados expressivos contra seleções tradicionais e busca surpreender logo na primeira rodada do grupo. O ambiente no SoFi Stadium promete ser eletrizante, com torcedores norte-americanos lotando as arquibancadas para apoiar a seleção da casa.

A atmosfera de Copa do Mundo já toma conta de Los Angeles, e a partida de estreia é vista como crucial para as ambições de ambas as equipes. Para os Estados Unidos, vencer em casa é uma prioridade, especialmente após anos de investimento no desenvolvimento do futebol local. Pochettino, conhecido por seu trabalho tático no Tottenham e Paris Saint-Germain, implementou um estilo de jogo ofensivo e dinâmico, que será testado contra uma defesa paraguaia sólida.

O treinador argentino destacou a importância de começar com o pé direito e elogiou a dedicação dos jogadores nos treinos. Jogadores como Pulisic, que brilha no Milan, e McKennie, volante da Juventus, serão peças-chave na criação de jogadas. Balogun, atacante do Monaco, é a esperança de gols. O Paraguai, por sua vez, aposta na experiência de jogadores como Miguel Almirón e no sistema defensivo disciplinado de Alfaro.

O técnico argentino, que levou o Equador à Copa de 2022, agora tenta repetir o feito com os paraguaios. A equipe sabe que enfrentar os anfitriões na abertura é um desafio enorme, mas acredita na força do coletivo para neutralizar as estrelas norte-americanas. Nos amistosos recentes, o Paraguai mostrou solidez defensiva e transições rápidas, características que podem surpreender os EUA. A expectativa é de um jogo equilibrado, com os EUA controlando a posse de bola e o Paraguai explorando contra-ataques.

A torcida paraguaia, em menor número, promete fazer barulho nas arquibancadas. O histórico entre as seleções é favorável aos Estados Unidos, mas a Copa do Mundo é um palco onde tudo pode acontecer. O apito inicial promete emoções fortes no Grupo D. Além do duelo tático, a partida carrega um simbolismo especial para o futebol na América do Sul e do Norte.

Os Estados Unidos buscam consolidar sua posição entre as potências mundiais, enquanto o Paraguai tenta recuperar o prestígio de outrora. O grupo ainda conta com outras seleções fortes, tornando cada ponto essencial. A preparação psicológica também é destacada por ambos os técnicos, que sabem que uma estreia positiva pode impulsionar a campanha. Pochettino reforçou que o time está focado no jogo a jogo, sem se deixar levar pela pressão de ser anfitrião.

Alfaro, por sua vez, pregou respeito ao adversário mas confiança no trabalho realizado. O clima em Los Angeles é de festa, mas dentro de campo a seriedade será total. Os fãs esperam um espetáculo de alto nível, com gols e emoção até o apito final





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