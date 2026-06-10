EUA e Jordânia interceptam ataques iranianos; tensão nuclear impede avanços nas negociações de paz

Operações americanas e jordanianas neutralizaram mísseis iranianos na área do Estreito de Ormuz, elevando a tensão já presente nas discussões sobre o programa nuclear de Teerã e o futuro do acordo de 2015.

O Comando Central dos Estados Unidos informou que, em resposta a um ataque iraniano, realizou uma série de missões de interdição contra instalações de defesa aérea, estações de controle terrestre e radares de vigilância localizados nas proximidades do Estreito de Ormuz.

As operações visaram neutralizar ameaças que poderiam comprometer a liberdade de navegação na região, um corredor estratégico para o transporte de energia. Em paralelo, a Jordânia - que não faz parte do Golfo, mas mantém bases militares em sua área - comunicou ter interceptado vários mísseis lançados do Irã contra a base aérea de Muwaffaq Salti, onde estavam estacionadas unidades norte‑americanas. De acordo com as forças de defesa jordanianas, cinco projéteis foram abatidos antes de atingirem seus alvos.

A mídia iraniana alegou que os mísseis tinham como finalidade alcançar hangares de caças F‑35 e um centro de comando e controle, mas a interceptação bem‑sucedida demonstrou a eficácia dos sistemas de defesa da Jordânia. Esses confrontos representam uma das maiores escaladas de hostilidades desde que, em abril, Estados Unidos e Irã assinaram um cessar‑fogo temporário destinado a abrir espaço para negociações de paz.

No domingo, 7 de março, a tensão voltou a subir, comprometendo o clima de diálogo que ainda era frágil. Nas redes sociais, o porta‑voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqae, reiterou a preferência de Teerã pela "linguagem da diplomacia", mas alertou que as Forças Armadas Iranianas não deixarão nenhum ataque sem resposta. A ênfase em retaliação militar trouxe preocupação aos analistas que temem que pequenos incidentes escalem para confrontos mais amplos.

O episódio ocorre em um contexto mais amplo de disputa nuclear. Em 2015, o acordo nuclear de Obama - oficialmente conhecido como Plano de Ação Conjunto (JCPOA) - limitava o programa de enriquecimento de urânio iraniano em troca de alívio de sanções econômicas. A administração Trump considerou o acordo desfavorável e, em 2018, retirou os EUA do pacto, reforçando as sanções e acusando Teerã de avançar rumo a uma arma atômica.

O governo de Joe Biden tentou, sem sucesso, restabelecer as negociações, oferecendo novamente a remoção de sanções condicionada a verificações rigorosas. O Irã, por sua vez, nega que o programa nuclear tenha fins militares, sustentando que a energia nuclear é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Recentemente, delegações de várias nações se reuniram em Viena para discutir um novo acordo, mas divergências permanecem, sobretudo sobre o nível de enriquecimento permitido e o acesso de inspetores internacionais.

Enquanto isso, incidentes como o ataque aos hangares de F‑35 e as interceptações jordanianas alimentam um clima de desconfiança, dificultando a retomada de um diálogo construtivo entre Washington, Teerã e seus aliados regionais





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