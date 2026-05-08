EUA e Irã voltam a entrar em combate após um mês de cessar-fogo

A guerra entre EUA e Irã volta a se intensificar após um mês de cessar-fogo, com novos ataques e trocas de acusações. O governo iraniano acusa os Estados Unidos de atacar a capital, Teerã, e cidades no sul do país, prometendo retaliar.

EUA e Irã voltam a trocar ataques e acusações após um mês de cessar-fogo. Após a declaração de cessar-fogo, os dois países voltaram a entrar em combate na região do Estreito de Ormuz.

O governo iraniano acusou os Estados Unidos de atacar a capital, Teerã, e cidades no sul do país, prometendo retaliar. O Comando Central americano informou que os bombardeiros foram uma resposta a foguetes e drones disparados pelo Irã contra navios americanos no Estreito de Ormuz. A estratégia do governo americano é assinar um acordo de paz rapidamente, para reabrir o Estreito de Ormuz logo, e só depois realizar negociações mais complexas, que incluem o futuro do programa nuclear iraniano.

O governo iraniano se mostra aberto para discutir seu programa nuclear. A guerra nas Nações Unidas também está em andamento, com os Estados Unidos propondo uma resolução para exigir que o Irã pare de usar minas marítimas no Estreito de Ormuz, mas com a resolução enfrentando prováveis vetos da China e da Rússia





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