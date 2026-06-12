EUA e Irã: Trump afirma que alcançaram acordo de paz, mas o país nega

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os EUA alcançaram um grande acordo de paz com o Irã, mas o país negou. Segundo Trump, a assinatura do acordo provavelmente ocorrerá na Europa, mas o governo iraniano refutou o entendimento com Washington.

O presidente americano, Donald Trump , afirmou que os EUA alcançaram um grande acordo de paz com o Irã, mas o país negou. Segundo Trump, a assinatura do acordo provavelmente ocorrerá na Europa, mas o governo iraniano refutou o entendimento com Washington.

O anúncio de um acordo que encerre a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro surgiu horas depois de Trump cancelar novos ataques planejados contra a república islâmica, citando avanços nas negociações. O Irã prometeu uma resposta 'firme, devastadora e dolorosa' em caso de novos ataques. O porta-voz da sede do Departamento de Defesa dos EUA afirmou que os sistemas no edifício 'detectaram um problema de qualidade do ar'





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