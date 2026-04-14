EUA e Irã Podem Retomar Negociações de Paz no Paquistão Esta Semana

Após o fracasso da primeira rodada, Estados Unidos e Irã consideram retomar as negociações de paz no Paquistão, com o período entre sexta-feira e domingo reservado para o diálogo. As divergências sobre o programa nuclear iraniano e o recente bloqueio marítimo são os principais obstáculos.

Estados Unidos e Irã podem retomar as negociações de paz no Paquistão esta semana, após a primeira rodada, que não alcançou um acordo definitivo. A informação, divulgada pela agência Reuters nesta terça-feira, baseia-se em fontes próximas às negociações, indicando que o período entre sexta-feira e domingo está reservado para a continuidade do diálogo. As tentativas de negociação, que visam encerrar um conflito de mais de seis semanas, representaram um avanço significativo, embora não tenha havido um encontro direto entre as delegações. As conversas foram mediadas pelo primeiro-ministro do Paquistão , Shehbaz Sharif, com ambos os países apresentando suas condições para um cessar-fogo permanente. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, líder da delegação americana, afirmou em entrevista à Fox News que houve 'muito progresso' ao comunicar ao governo iraniano os limites das concessões americanas.

Vance ressaltou que o presidente Donald Trump mantém a exigência de que todo o material nuclear enriquecido seja removido do Irã, juntamente com a implementação de mecanismos de verificação para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Ele também mencionou que Teerã 'se moveu na direção' dos EUA, porém, 'não o suficiente', sem especificar os pontos de desacordo. Desde o fim das primeiras negociações, um cessar-fogo de duas semanas, previamente anunciado, permanece em vigor, embora as tensões e as ameaças entre as partes tenham aumentado. Horas após o encerramento das negociações, Donald Trump anunciou o bloqueio da entrada e saída de navios em portos iranianos. O Irã respondeu com a ameaça de atacar embarcações que transitassem pelo Estreito de Ormuz e também ameaçou atacar bases militares americanas na região. Apesar das ameaças e do anúncio do bloqueio, não foram registradas ações diretas por parte dos EUA para aplicar o bloqueio marítimo.

Apesar das tensões e das ameaças, a Reuters informou que três petroleiros relacionados ao Irã cruzaram o Estreito de Ormuz na terça-feira, embora não estivessem se dirigindo a portos iranianos. A persistência das conversas e a possibilidade de uma nova rodada de negociações no Paquistão indicam que ambos os lados ainda buscam uma solução diplomática para o conflito. A complexidade da situação, com as exigências dos EUA sobre o programa nuclear iraniano e as respostas do Irã, demonstra a dificuldade em alcançar um acordo abrangente. A mediação do Paquistão tem sido crucial para manter o diálogo aberto e facilitar as negociações, apesar das divergências. A manutenção do cessar-fogo, mesmo com as ameaças, sugere um desejo de evitar uma escalada do conflito, enquanto as negociações continuam. O cenário permanece volátil, com a atenção voltada para os próximos passos e o desfecho das negociações no Paquistão, na esperança de um acordo duradouro





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