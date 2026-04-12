EUA e Irã não chegam a acordo em negociações históricas no Paquistão; Israel busca diálogo com o Líbano

Em meio a tensões crescentes, EUA e Irã encerram negociações no Paquistão sem acordo, enquanto Israel avança em busca de diálogo com o Líbano. O vice-presidente americano, J.D. Vance, e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, estiveram envolvidos em negociações complexas que visavam solucionar questões como o programa nuclear iraniano e o fim do conflito bélico. Paralelamente, Israel procura estabelecer conversas de paz, mas impõe condições ao Líbano.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi recebido pelo primeiro-ministro do Paquistão , Shehbaz Sharif, marcando o início de um intenso período de negociações . O encontro, que precedeu as tratativas com o Irã, demonstra a complexidade das relações geopolíticas na região e o papel crucial do Paquistão como mediador.

As negociações, conduzidas em Islamabad, a capital paquistanesa, visaram encontrar uma solução para questões cruciais, incluindo o Estreito de Ormuz, o programa nuclear iraniano e, principalmente, o fim do conflito bélico. O cenário é de alta tensão, com os EUA e o Irã buscando um consenso em meio a desconfianças profundas e divergências substanciais. A ausência de um acordo imediato, após mais de 16 horas de negociações, ressalta a magnitude dos desafios e a dificuldade de conciliar os interesses de ambas as partes.<\/p>

As negociações entre EUA e Irã, realizadas no Paquistão, não resultaram em um acordo, evidenciando as dificuldades em superar as divergências existentes. O vice-presidente Vance, liderando a delegação americana, afirmou que os EUA apresentaram suas 'linhas vermelhas', enquanto o Irã não aceitou os termos propostos. A postura de ambos os lados reflete a complexidade da situação e a necessidade de concessões para alcançar um consenso. O Irã, por sua vez, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, expressou desconfiança em relação às exigências americanas, pedindo que os EUA se abstenham de 'pedidos ilegais' e reconheçam os 'direitos e interesses legítimos' do país. O presidente Donald Trump, por sua vez, manifestou-se sobre as negociações, declarando que o resultado, com ou sem acordo, não faria diferença. A situação no Estreito de Ormuz também é tensa, com o Comando Central dos Estados Unidos anunciando medidas para remover minas, o que foi prontamente negado pelo Irã, elevando o grau de incerteza e instabilidade na região.<\/p>

Paralelamente às negociações entre EUA e Irã, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou sua aprovação para negociações de paz com o Líbano. Essa iniciativa ocorre em meio a tensões crescentes na fronteira, com relatos de ataques mútuos entre as forças israelenses e o Hezbollah. Netanyahu estabeleceu condições para as negociações, incluindo o desmantelamento das armas do Hezbollah e um acordo de paz duradouro. A possibilidade de um cessar-fogo e o início de conversas diretas representam um vislumbre de esperança em meio ao conflito, mas a concretização de um acordo depende da superação de obstáculos significativos e da disposição das partes em ceder. A complexidade do cenário regional é acentuada pela diversidade de atores e interesses envolvidos, exigindo abordagens diplomáticas multifacetadas e uma busca constante por soluções pacíficas para os conflitos<\/p>





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EUA Irã Negociações Paquistão Israel Líbano Conflito Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA e Irã se preparam para negociações de paz no PaquistãoTimão domina o segundo tempo, com ótima atuação de Rodrigo Garro e gols de Kayke e Yuri Alberto, e larga bem na Libertadores

Read more »

EUA e Irã se preparam para negociações no Paquistão com três impasses que ameaçam acordoVice-presidente JD Vance lidera a delegação americana; divergências sobre Ormuz, sanções e o programa nuclear pressionam o cessar-fogo

Read more »

Paquistão enfrenta pressão para negociações entre EUA e Irã, diz analistaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Cessar‑fogo frágil e impasses ameaçam negociações entre EUA e Irã no PaquistãoO desfecho das negociações é incerto, entre um acordo real, o prolongamento estratégico das conversas ou uma nova crise

Read more »

Cessar‑fogo frágil e impasses ameaçam negociações entre EUA e Irã no PaquistãoBombardeios ocorreram horas após negociação com os EUA, na noite de terça-feira

Read more »

Vice-presidente dos EUA Antecipa Negociações Positivas com o Irã em Conversas no PaquistãoO vice-presidente dos EUA, JD Vance, expressou otimismo sobre as negociações com o Irã durante conversas no Paquistão, alertando Teerã contra tentativas de 'nos enganar'. As negociações buscam finalizar detalhes de uma proposta de 10 pontos, incluindo o fim de ataques, a retirada de forças dos EUA, disposições sobre o Estreito de Ormuz e a suspensão de sanções. Líderes internacionais apoiam os esforços diplomáticos para manter o cessar-fogo.

Read more »