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EUA e Irã iniciam negociações em Bürgenstock e preveem acordo de 60 dias para desbloquear Ormuz

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EUA e Irã iniciam negociações em Bürgenstock e preveem acordo de 60 dias para desbloquear Ormuz
Estados UnidosIrãBürgenstock
📆6/18/2026 8:54 AM
📰CNNBrasil
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Estados Unidos e Irã se encontram na Suíça para as primeiras conversas mediadas por Paquistão e Catar, com promessa de levantar bloqueio naval, retomar o comércio no Estreito de Ormuz e lançar um plano de reconstrução de até 300 bilhões de dólares.

As primeiras negociações entre os Estados Unidos e o Irã serão realizadas na luxuosa estância alpina suíça de Bürgenstock na sexta‑feira, 19 de junho, conforme anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Confederação Suíça.

Em comunicado divulgado na quinta‑feira, 18, a Suíça explicou que o encontro será mediado pelo Paquistão e Catar, além de outras nações que participaram das tratativas iniciais. Aproximadamente dois mil soldados suíços ficarão encarregados da segurança do complexo, enquanto uma zona de exclusão aérea será imposta sobre a região de Bürgenstock entre 18 e 20 de junho para garantir a tranquilidade do local.

O governo suíço ressaltou que a presença de forças de segurança será complementada por patrulhas de helicópteros e monitoramento por radar, de modo a impedir qualquer interrupção que possa comprometer o processo diplomático. Na quarta‑feira, 17, os Estados Unidos publicaram o texto oficial do Memorando de Entendimento (MOU) firmado com Teerã ao final de um fim de semana de intensas conversas.

O documento, dividido em catorze artigos, descreve medidas concretas para a reabertura do Estreito de Ormuz, o alívio de determinadas restrições financeiras ao Irã e o estabelecimento de bases para negociações técnicas sobre o programa nuclear iraniano. Entre as cláusulas, destaca‑se a promessa de terminar o bloqueio naval imposto pelos EUA, bem como a retirada de forças militares americanas das áreas próximas ao Irã dentro de trinta dias após a assinatura final.

Também está prevista a retomada gradual do tráfego de embarcações comerciais entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã, sem taxas e com garantias de segurança, que deverão ser efetivadas em até sessenta dias. O acordo prevê ainda um amplo plano de reconstrução econômica avaliado em, no mínimo, trezentos bilhões de dólares, a ser desenvolvido em conjunto pelos Estados Unidos e parceiros regionais.

Esse programa visa revitalizar infra‑estruturas críticas, estimular investimentos privados e criar oportunidades de emprego no Irã, contribuindo para a estabilidade da região. Além disso, os EUA comprometeram‑se a suspender todas as sanções - incluindo aquelas aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU e as resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica - seguindo um cronograma detalhado a ser estabelecido nas negociações finais.

O período para concluir o acordo definitivo foi fixado em sessenta dias, com possibilidade de prorrogação mediante consenso mútuo. Caso o memorando seja assinado na sexta‑feira, como esperado, ambas as partes iniciarão imediatamente a fase de implementação, destravando o comércio marítimo, aliviando as restrições financeiras e avançando nas discussões sobre o futuro nuclear do Irã

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