EUA e Irã firmam acordo de paz histórico com mediação do Paquistão

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz, anunciado neste domingo pelo presidente Donald Trump e pelo primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif. O pacto prevê a reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias e o fim das hostilidades. A cerimônia de assinatura está marcada para 19 de junho na Suíça.

Os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã alcançaram um acordo de paz histórico, mediado pelo Paquistão, que põe fim a meses de tensão no Oriente Médio .

O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente americano Donald Trump, por meio de sua rede social Truth Social, e pelo primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, no X (antigo Twitter). Segundo Trump, o acordo autoriza a remoção imediata do bloqueio naval dos EUA no Estreito de Ormuz, permitindo a livre circulação de navios petroleiros.

O premier paquistanês declarou que ambos os lados concordaram com o encerramento permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano, e que a cerimônia oficial de assinatura do tratado ocorrerá em 19 de junho, na Suíça. A agência de notícias iraniana IRNA confirmou a informação, replicando as mensagens de Trump e Sharif.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou à TV estatal que o cessar-fogo entra em vigor ainda nesta noite, e que as negociações para um acordo final durarão 60 dias, incluindo o fim das sanções ao Irã, mecanismos de reconstrução e monitoramento. Ele acrescentou que Teerã responderá a eventuais violações. Apesar do anúncio, os detalhes do acordo não foram divulgados oficialmente por nenhuma das partes.

No entanto, fontes dos dois governos revelaram alguns pontos à imprensa. A CNN Internacional, com base em fontes iranianas, informou que o memorando prevê a reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias. Já a Reuters ouviu de uma fonte do governo americano que o acordo inclui a suspensão de todas as sanções nucleares e o compromisso do Irã de não enriquecer urânio acima de 3,67%.

A imprensa estatal iraniana, porém, destacou que Teerã não abrirá mão do controle do estreito nem do direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. A agência Mehr, ligada ao regime, afirmou que o memorando deve incluir o levantamento das sanções e a garantia de que o Irã não buscará armas nucleares.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, havia declarado anteriormente que a assinatura não ocorreria neste domingo, mas Sharif confirmou que o Paquistão se prepara para uma assinatura eletrônica nas próximas 24 horas, seguida de negociações técnicas nas próximas semanas. O histórico do conflito remonta a meses de tensão entre Washington e Teerã, com o aumento das sanções e a militarização do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

Trump já havia sinalizado no sábado que o acordo estava próximo, afirmando que o estreito seria aberto imediatamente após a assinatura. Ele expressou esperança de que o processo seja rápido e tranquilo, e que os EUA trabalharão junto com o Irã e todo o Oriente Médio no futuro.

Além disso, Trump mencionou que, quando tudo estiver calmo, os EUA recolherão e destruirão o resíduo nuclear enterrado sob montanhas de granito. O primeiro-ministro paquistanês agradeceu aos EUA e ao Irã pelo compromisso contínuo e destacou que o acordo forma uma base sólida para a paz duradoura na região. A comunidade internacional acompanha com expectativa os próximos passos, que incluem a implementação do cessar-fogo e as negociações detalhadas sobre sanções e reconstrução do Irã.

Este pacto representa uma virada significativa nas relações entre os dois países, após décadas de hostilidades e desconfiança mútua





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