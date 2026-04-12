EUA e Irã Encerram Negociações em Islamabad sem Acordo, Após 21 Horas de Diálogo

Após 21 horas de negociações diretas em Islamabad, Paquistão, Estados Unidos e Irã não conseguem chegar a um acordo de paz. O vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, anuncia a interrupção das conversas devido à recusa do Irã em aceitar as condições americanas, especialmente no que diz respeito ao programa nuclear iraniano. Apesar do fracasso, as partes mantêm a porta aberta para futuras negociações. O Paquistão mediou as conversas.
Estados Unidos e Irã protagonizaram um momento histórico neste sábado, ao darem início em Islamabad , Paquistão , a negociações diretas. Estas foram as primeiras desde 2015 e as de mais alto nível desde a Revolução Islâmica de 1979, com o objetivo de alcançar um acordo de paz . No entanto, após 21 horas de conversas, conduzidas em formato trilateral, com a mediação do Paquistão , e com encontros presenciais, o vice-presidente dos EUA, J. D.
Vance, anunciou a interrupção das negociações, justificando a decisão pela recusa do Irã em aceitar as condições americanas e pela persistência de divergências significativas com o regime de Teerã. Entre as principais questões não resolvidas, destacou-se a necessidade de obter uma confirmação clara por parte do Irã de que o país não buscaria armas nucleares. Vance expressou sua gratidão ao Paquistão pela mediação, reconhecendo o esforço dos paquistaneses em facilitar o diálogo e aproximar as partes. Em suas declarações, Vance lamentou a ausência de um acordo, enfatizando que essa situação seria mais prejudicial ao Irã do que aos Estados Unidos. Ele deixou claro que os EUA apresentaram suas condições e limites, mas o Irã optou por não aceitá-los. Apesar da interrupção, Vance mencionou a possibilidade de um entendimento futuro, descrevendo a proposta americana como sua oferta final. A aparente contradição entre a declaração otimista de Trump e o fracasso nas negociações levanta questões sobre as estratégias e expectativas de ambas as partes
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