EUA e Irã Encerram Negociações em Islamabad sem Acordo, Após 21 Horas de Diálogo

Após 21 horas de negociações diretas em Islamabad, Paquistão, Estados Unidos e Irã não conseguem chegar a um acordo de paz. O vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, anuncia a interrupção das conversas devido à recusa do Irã em aceitar as condições americanas, especialmente no que diz respeito ao programa nuclear iraniano. Apesar do fracasso, as partes mantêm a porta aberta para futuras negociações. O Paquistão mediou as conversas.

Estados Unidos e Irã protagonizaram um momento histórico neste sábado, ao darem início em Islamabad , Paquistão , a negociações diretas. Estas foram as primeiras desde 2015 e as de mais alto nível desde a Revolução Islâmica de 1979, com o objetivo de alcançar um acordo de paz . No entanto, após 21 horas de conversas, conduzidas em formato trilateral, com a mediação do Paquistão , e com encontros presenciais, o vice-presidente dos EUA, J. D.

Vance, anunciou a interrupção das negociações, justificando a decisão pela recusa do Irã em aceitar as condições americanas e pela persistência de divergências significativas com o regime de Teerã. Entre as principais questões não resolvidas, destacou-se a necessidade de obter uma confirmação clara por parte do Irã de que o país não buscaria armas nucleares. Vance expressou sua gratidão ao Paquistão pela mediação, reconhecendo o esforço dos paquistaneses em facilitar o diálogo e aproximar as partes. Em suas declarações, Vance lamentou a ausência de um acordo, enfatizando que essa situação seria mais prejudicial ao Irã do que aos Estados Unidos. Ele deixou claro que os EUA apresentaram suas condições e limites, mas o Irã optou por não aceitá-los. Apesar da interrupção, Vance mencionou a possibilidade de um entendimento futuro, descrevendo a proposta americana como sua oferta final. A aparente contradição entre a declaração otimista de Trump e o fracasso nas negociações levanta questões sobre as estratégias e expectativas de ambas as partes





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Irã Negociações Acordo De Paz Islamabad Paquistão J. D. Vance Armas Nucleares Relações Internacionais Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paquistão enfrenta pressão para negociações entre EUA e Irã, diz analistaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Cessar‑fogo frágil e impasses ameaçam negociações entre EUA e Irã no PaquistãoO desfecho das negociações é incerto, entre um acordo real, o prolongamento estratégico das conversas ou uma nova crise

Read more »

Cessar‑fogo frágil e impasses ameaçam negociações entre EUA e Irã no PaquistãoBombardeios ocorreram horas após negociação com os EUA, na noite de terça-feira

Read more »

EUA e Irã iniciam negociações em Islamabad, Paquistão, em meio a tensões no LíbanoA agência iraniana FARS reporta o início das negociações entre EUA e Irã em Islamabad, Paquistão. As conversas, que marcam as primeiras negociações oficiais presenciais desde 2015, focam em questões como a situação no Líbano, com o Irã exigindo o fim dos ataques israelenses como condição para a suspensão dos combates. A delegação americana inclui figuras proeminentes, como o vice-presidente JD Vance e enviados especiais. Apesar da 'boa vontade' iraniana, a desconfiança em relação aos EUA é evidente.

Read more »

Negociações entre EUA e Irã no Paquistão já duram mais de 15 horasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Irã e EUA não chegam a acordo em Islamabad, PaquistãoNegociações entre Irã e Estados Unidos em Islamabad, Paquistão, terminaram sem acordo. A divergência em 'dois ou três pontos-chave', incluindo a questão nuclear, impediu o avanço. Ambas as partes afirmam ter demonstrado flexibilidade, mas as posições permanecem distantes.

Read more »