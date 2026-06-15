EUA e Irã chegam a acordo para encerrar guerra no Oriente Médio e reabrir Estreito de Ormuz

Acordo mediado pelo Paquistão prevê fim imediato e permanente do conflito, o que provoca queda nos preços do petróleo e alta nas bolsas asiáticas. Reabertura do Estreito de Ormuz deve aliviar mercado global de energia, mas desafios de implementação persistem.

Segundo um mediador paquistanês, os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo histórico para encerrar imediata e permanentemente a guerra no Oriente Médio em todas as frentes, incluindo o conflito no Líbano.

A notícia foi anunciada na segunda-feira, horário local no Paquistão, domingo à noite em Brasília. Este acordo tem implicações diretas e significativas para os mercados globais de energia, uma vez que o conflito que começou no final de fevereiro paralisou o Estreito de Ormuz, uma artéria vital para o transporte de petróleo.

O estreito, por onde normalmente passa cerca de um quinto do petróleo bruto comercializado mundialmente, estava fechado desde os primeiros dias do conflito, o que provocou uma volatilidade extrema nos preços. Imediatamente após o anúncio, os preços do petróleo despencaram. O Brent, referência global, caiu 4,03%, para US$ 83,81 por barril, e o WTI, dos Estados Unidos, recuou para US$ 80,89.

As bolsas asiáticas reagiram com fortes altas, com o Nikkei 225 do Japão e o Kospi da Coreia do Sul disparando. O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou em suas redes sociais que o acordo prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, que estava sob controle iraniano e com tráfego severamente reduzido.

O analista Stephen Innes, da SPI Asset Management, estimou que antes do conflito cerca de 140 navios transitavam diariamente pelo estreito e que uma reabertura total teria um impacto imediato e profundo nos preços, revertendo a crise de oferta. A guerra, que teve seu estopim com ataques dos EUA e de Israel ao Irã para conter seu programa nuclear, desencadeou uma resposta iraniana que incluiu bloqueios e ataques na região do Golfo Pérsico.

Os mercados reagiram com pânico inicial, mas, nas últimas semanas, sinais de um possível acordo entre Washington e Teerã, além de medidas como a liberação de reservas estratégicas de petróleo por países desenvolvidos e a redução de compras por grandes importadores como a China, haviam amenizado as pressões sobre os preços. Apesar do otimismo gerado pelo anúncio, especialistas alertam que a normalização completa do tráfego no Estreito de Ormuz enfrenta obstáculos concretos.

A região ainda pode conter minas navais implantadas durante o conflito e será necessário negociar novas exigências de segurança e de procedimento impostas pelo Irã para as embarcações que desejam cruzar a área. A extensão dos danos ao longo do conflito foi documentada por empresas de monitoramento, com imagens mostrando destruição em bairros de Teerã e instalações militares, como a guarnição de Khorramabad e complexos de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica, com um número de mortos no Irã que já chega a pelo menos 787.

No mercado de gás, os contratos futuros na Europa também sentiram o alívio, com quedas de até 5,8%. Em resumo, o acordo, mediado pelo Paquistão, promete acabar com um conflito que abalou a segurança energética global, mas sua implementação prática ainda depende de desdobramentos complexos no terreno diplomático e militar





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