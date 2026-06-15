EUA e Irã chegam a acordo de paz que põe fim às operações militares no Oriente Médio

Acordo histórico entre EUA e Irã estabelece fim imediato e permanente das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, com assinatura marcada para junho em Genebra. Mediatado pelo Paquistão e celebrado por líderes globais, o pacto prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e negociações nucleares de 60 dias, embora as partes ainda apresentem contradições sobre os termos.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo histórico neste domingo, dia 14, que estabelece o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, sinalizando o fim da guerra no Oriente Médio após mais de três meses de conflito.

A cerimônia de assinatura foi marcada para 19 de junho em Genebra. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o acordo em sua rede social, Truth Social, afirmando que o processo está concluído e parabenizando todos os envolvidos. Ele também autorizou a reabertura sem pedágio do Estreito de Ormuz e o levantamento imediato do bloqueio naval americano, declarando que navios de todo o mundo podem voltar a navegar e que o petróleo deve fluir.

No entanto, ele posteriormente esclareceu que a reabertura do estreito ocorrerá apenas após a assinatura formal em Genebra. O Irã confirmou o acordo através do vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, que declarou que o pacto põe fim imediato à guerra e que as negociações para um acordo final começarão dentro de 60 dias. As forças armadas iranianas celebraram o resultado, afirmando ter humilhado os EUA e Israel.

A ONU, através de seu secretário-geral António Guterres, expressou esperança de que as partes aproveitem o novo impulso para uma resolução final. O vice-presidente americano, JD Vance, confirmou sua participação na cerimônia em Genebra e sugeriu a possibilidade da presença de Trump. O primeiro-ministro do Paquistão, que atuou como mediador, agradeceu a Washington e Teerã pela solução diplomática e mencionou que o acordo inclui o fim das operações militares no Líbano.

Ele também agradeceu Catar, Arábia Saudita e Turquia pelo apoio. O presidente francês Emmanuel Macron destacou que o acordo será um ponto central da cúpula do G7 na França, onde discutirá suas consequências, o apoio ao Líbano, a reabertura do Estreito de Ormuz e a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O conflito teve impacto global: o bloqueio do estreito elevou os preços dos combustíveis, aumentou a inflação e congestionou cadeias de suprimentos de bens essenciais como fertilizantes. Vance afirmou que o acordo pode reduzir os custos de energia a longo prazo e criar prosperidade no Oriente Médio. As partes apresentam versões contraditórias sobre os termos. Teerã insiste em manter o controle sobre o Estreito de Ormuz, enquanto os EUA consideram isso inaceitável.

Um outro ponto central é o destino do programa nuclear iraniano, especialmente os estoques de urânio enriquecido. Trump justificou a guerra como necessária para impedir o desenvolvimento de armas nucleares, ambição negada pelo Irã. O Irã respondeu ao conflito com ataques a Israel e aliados e bloqueou o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, rota vital para o petróleo global. Os EUA contra-atacaram com um bloqueio a todos os portos iranianos





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