EUA e Irã chegam a acordo de paz com mediação do Paquistão

Acordo entre EUA e Irã é anunciado por Trump e primeiro-ministro paquistanês, com exigências iranianas que incluem fim de sanções e retirada de forças americanas. Cerimônia de assinatura está marcada para 19 de junho na Suíça.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz , conforme informações confirmadas por Donald Trump e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif , na noite de domingo (14).

O conflito entre os países durava quase quatro meses. Teerã confirmou a informação, mas impôs condições que abrangem diferentes áreas das relações entre os dois países. De acordo com a agência estatal Mehr, o Irã apresentou uma lista com 14 exigências para avançar em um acordo de paz com os Estados Unidos.

Entre as condições estão a interrupção imediata dos conflitos, o compromisso dos EUA de não interferir em assuntos internos, a retirada de forças americanas da região, o fim das sanções ao petróleo do país e a reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), o primeiro-ministro paquistanês declarou que ambos os lados declararam o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.

Ainda segundo o premiê, a cerimônia oficial de assinatura do tratado está marcada para o dia 19 de junho, na Suíça. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também publicou a informação em uma postagem na rede Truth Social. O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!

, declarou Trump. No texto, ele também determinou a liberação da rota marítima sem a cobrança de pedágios ou taxas e incentivou a retomada do transporte global de combustíveis. Autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores.

Deixem o petróleo fluir! , afirmou. O serviço de notícias do Irã (Agência IRNA) também confirmou a informação do acordo de paz, replicando mensagens de Donald Trump e de Shebaz Sharif. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou à TV estatal iraniana que o cessar-fogo entrará em vigor ainda nesta noite.

Segundo ele, as negociações para um acordo final durarão 60 dias e devem incluir o fim das sanções ao Irã, mecanismos para a reconstrução do país e formas de monitorar o cumprimento dos compromissos pelas partes envolvidas. Gharibabadi acrescentou que Teerã responderá em caso de violações do acordo. As informações são da Reuters.

O presidente americano já havia dito que a assinatura do acordo de paz estava marcada para este domingo, em uma postagem na rede social Truth Social neste sábado (13). Segundo o americano, o Estreito de Ormuz será aberto imediatamente após a assinatura. Trump disse esperar que o processo seja conduzido de forma rápida, fácil e tranquila: Esperamos trabalhar em conjunto com Irã e todo o Oriente Médio no futuro, afirmou.

Ele também afirmou que, no momento apropriado e quando tudo estiver calmo, os EUA irão recolher o resíduo nuclear enterrado sob montanhas de granito e destruí-lo. Na manhã de sábado (13), o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que os EUA e o Irã concordaram com os termos para um acordo de paz que encerraria o conflito de meses no Oriente Médio: Estamos mais perto de um acordo de paz do que nunca, publicou Sharif na rede social X, postagem compartilhada por Donald Trump.

Contudo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que a assinatura de um memorando de paz não ocorreria neste domingo: Teremos que esperar para ver a data exata da assinatura do memorando de entendimento, embora não deva ser amanhã. Baghaei disse que a possibilidade da assinatura do memorando de Islamabad, capital do Paquistão, nos próximos dias não pode ser descartada, mas que deve ser cauteloso ao fazer qualquer comentário sobre a data da assinatura.

Sharif acrescentou que o Paquistão está agora se preparando para uma assinatura eletrônica esperada dentro das próximas 24 horas, seguida por negociações de nível técnico nas próximas semanas





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