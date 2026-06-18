EUA e Irã assinam memorando que põe fim à guerra e estabelece路线 para reconstrução e levantamento de sanções

Acordo histórico entre Washington e Teerã prevê cessar-fogo imediato, suspensão do bloqueio naval, retirada de forças, garantia de navegação no Golfo Pérsico e plano de US$ 300 bilhões para reconstrução do Irã, com prazo de 60 dias para acordo final

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Masoud Pezeshkian, assinaram nesta quarta-feira, 17, um Memorando de Entendimento que estabelece o fim imediato e permanente das operações militares na guerra entre os dois países no Oriente Médio, incluindo todos os fronts e especificamente o Líbano.

O documento, divulgado por americanos e iranianos, detalha um conjunto de compromissos que deverão ser consolidados em um acordo definitivo nos próximos 60 dias. O Artigo 1 do memorando declara o cessar-fogo imediato e a abstenção do uso da força, garantindo a integridade territorial do Líbano. O Artigo 2 trata do respeito mútuo à soberania e à não interferência em assuntos internos. Já o Artigo 3 estabelece o prazo de 60 dias, prorrogável, para a negociação do acordo final.

No Artigo 4, os EUA se comprometem a suspender e encerrar completamente o bloqueio naval contra o Irã em 30 dias, além de retirar suas forças das proximidades do país. O Artigo 5 obriga o Irã a garantir a passagem segura de navios comerciais no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, com a retomada total do tráfego em 30 dias, e a iniciar diálogo com o Omã sobre a administração marítima.

O Artigo 6 prevê um plano de reconstrução de pelo menos 300 bilhões de dólares para o Irã, a ser implementado com licenças e autorizações americanas. O Artigo 7 trata do levantamento de todas as sanções, incluindo as da ONU e as unilaterais, conforme cronograma a ser acordado. Por fim, o Artigo 8 reafirma que o Irã não buscará armas nucleares e que a questão do material enriquecido será resolvida por mecanismo mútuo, com diluição sob supervisão da AIEA.

O texto também menciona a necessidade de remoção de obstáculos técnicos e militares, como minas, para a plena restauração da navegação. Este Memorando de Entendimento representa um marco nas relações entre as duas nações, abrindo caminho para a desmilitarização de uma região historicamente conflituosa e para a reintegração econômica do Irã na ordem internacional, condicionada a verificações sobre seu programa nuclear.

As negociações subsequentes deverão detalhar os dispositivos práticos de implementação, em especial os mecanismos de fiscalização e os prazos específicos para cada etapa





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