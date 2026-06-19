Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

EUA e Irã Assinam Memorando de Entendimento para Trégua e Negociações de Paz

Política Internacional News

EUA e Irã Assinam Memorando de Entendimento para Trégua e Negociações de Paz
Acordo EUA IrãTréguaPrograma Nuclear
📆6/19/2026 3:39 AM
📰g1
60 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 86%

Um novo acordo de trégua entre EUA e Irã estabelece um período de 60 dias para discussões sobre o programa nuclear e a situação no Líbano. O memorando de 14 pontos inclui garantias contra armas nucleares, suspensão de sanções e compensação financeira, mas enfrenta obstáculos complexos.

Os Estados Unidos e o Irã assinaram formalmente um acordo de trégua , estabelecendo um memorando de entendimento de 14 pontos. Este documento, divulgado pelos EUA, prevê garantias de que o Irã não desenvolverá armas nucleares, a suspensão de sanções americanas e uma compensação financeira ao governo iraniano.

Foi concedido um prazo de 60 dias, em regime de cessar-fogo, para que as partes negociem os detalhes de um acordo final; caso não haja convergência, esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. A complexidade da tarefa é reconhecida, pois persistem pontos de inflexão significativos, notadamente o programa nuclear iraniano e a situação no Líbano.

A assinatura inicial pelos presidentes dos dois países ocorreu na quarta-feira, dia 17, e representa um passo crucial, mas não decisivo, para encerrar formalmente o conflito. A implementação depende agora da capacidade de superar divergências profundas em questões estratégicas de segurança regional eInterestses nacionais. Este acordo surge após um período de intensas hostilidades e tensões militares que marcaram os anos recentes nas relações entre Washington e Teerã.

O memorando busca criar uma estrutura para uma paz duradoura, embora o caminho para um acordo abrangente permaneça repleto de desafios políticos e técnicos. A comunidade internacional observa com atenção o desenvolvimento destas negociações, cujo desfecho terá implicações globais na estabilidade do Oriente Médio e na segurança energética mundial

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Acordo EUA Irã Trégua Programa Nuclear Líbano Estreito De Ormuz Sanções Negociações De Paz Oriente Médio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA e Irã se antecipam e assinam acordo, após vazamento de textoEUA e Irã se antecipam e assinam acordo, após vazamento de textoPara presidente, que tinha cancelado o acerto firmado por Obama, pacto de agora garante que Teerã não terá armas nucleares
Read more »

Emprego nos EUA, juros na Inglaterra, petróleo e EUA-Irã: o que move os mercadosEmprego nos EUA, juros na Inglaterra, petróleo e EUA-Irã: o que move os mercadosMercado repercute nesta quinta, 18, as decisões do Fed e do Copom enquanto monitora também os dados de inflação no Japão
Read more »

Suíça confirma negociações entre EUA e Irã após assinatura do acordoSuíça confirma negociações entre EUA e Irã após assinatura do acordoEncontro em Bürgenstock reunirá EUA, Irã, Paquistão e Catar para tratar da aplicação do memorando
Read more »

EUA e Irã assinam memorando de entendimento para encerrar a guerraEUA e Irã assinam memorando de entendimento para encerrar a guerraSegundo porta-voz do chanceler iraniano, acordo para encerrar conflito iniciado em 28 de fevereiro entra em vigor imediatamente
Read more »



Render Time: 2026-06-19 06:39:17