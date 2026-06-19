EUA e Irã Assinam Memorando de Entendimento para Trégua e Negociações de Paz

Um novo acordo de trégua entre EUA e Irã estabelece um período de 60 dias para discussões sobre o programa nuclear e a situação no Líbano. O memorando de 14 pontos inclui garantias contra armas nucleares, suspensão de sanções e compensação financeira, mas enfrenta obstáculos complexos.

Os Estados Unidos e o Irã assinaram formalmente um acordo de trégua , estabelecendo um memorando de entendimento de 14 pontos. Este documento, divulgado pelos EUA, prevê garantias de que o Irã não desenvolverá armas nucleares, a suspensão de sanções americanas e uma compensação financeira ao governo iraniano.

Foi concedido um prazo de 60 dias, em regime de cessar-fogo, para que as partes negociem os detalhes de um acordo final; caso não haja convergência, esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. A complexidade da tarefa é reconhecida, pois persistem pontos de inflexão significativos, notadamente o programa nuclear iraniano e a situação no Líbano.

A assinatura inicial pelos presidentes dos dois países ocorreu na quarta-feira, dia 17, e representa um passo crucial, mas não decisivo, para encerrar formalmente o conflito. A implementação depende agora da capacidade de superar divergências profundas em questões estratégicas de segurança regional eInterestses nacionais. Este acordo surge após um período de intensas hostilidades e tensões militares que marcaram os anos recentes nas relações entre Washington e Teerã.

O memorando busca criar uma estrutura para uma paz duradoura, embora o caminho para um acordo abrangente permaneça repleto de desafios políticos e técnicos. A comunidade internacional observa com atenção o desenvolvimento destas negociações, cujo desfecho terá implicações globais na estabilidade do Oriente Médio e na segurança energética mundial





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