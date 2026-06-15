EUA e Irã anunciam acordo de paz com reabertura do Estreito de Ormuz e queda no preço do petróleo

Acordo entre Estados Unidos e Irã, mediado pelo Paquistão, prevê reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias, fim do bloqueio naval e queda no preço do petróleo. Cerimônia de assinatura está marcada para 19 de junho na Suíça, com cessar-fogo imediato e negociações de 60 dias para termos finais.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz que foi anunciado neste domingo (14), com a reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias, conforme afirmou o Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, celebrou o acordo em sua rede social Truth Social, autorizando a remoção do bloqueio naval dos EUA ao estreito, que já durava mais de um mês. Com o anúncio, o preço do petróleo Brent caiu 4% para US$ 84 por barril e o WTI recuou para US$ 81 por barril.

O acordo foi confirmado tanto por Trump quanto pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que declarou o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. A cerimônia oficial de assinatura do tratado está marcada para 19 de junho na Suíça, segundo Sharif. O serviço de notícias iraniano IRNA também replicou as mensagens, e o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que o cessar-fogo entrou em vigor ainda no domingo.

As negociações para um acordo final durarão 60 dias e devem incluir o fim das sanções ao Irã, mecanismos para a reconstrução do país e formas de monitorar o cumprimento dos compromissos. Teerã responderá em caso de violações. Detalhes oficiais ainda não foram divulgados, mas a imprensa de ambos os países citou fontes. A CNN, com base em fontes iranianas, sugeriu que o memorando prevê mecanismos de monitoramento.

A Reuters ouviu uma fonte americana que indicou cláusulas sobre enriquecimento de urânio. Enquanto isso, a imprensa estatal iraniana afirmou que Teerã não abrirá mão do controle do Estreito de Ormuz e do direito de enriquecer urânio, e que o memorando deve estabelecer um cronograma para a remoção de sanções.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, havia dito no sábado (13) que a assinatura não ocorreria no domingo, mas que a data seria definida nos próximos dias, possivelmente em Islamabad. Trump havia declarado no sábado que a assinatura seria no domingo e que o estreito seria aberto imediatamente.

O presidente americano espera que o processo seja tranquilo e que os EUA trabalhem com o Irã e todo o Oriente Médio no futuro, também mencionando a destruição de resíduo nuclear enterrado sob montanhas de granito "no momento apropriado". O acordo visa encerrar o conflito de meses na região e criar uma barreira para que o Irã obtenha uma arma nuclear, segundo Trump





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