EUA e Irã anunciam acordo de paz com mediação do Paquistão

Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo de paz após quase quatro meses de conflito, segundo anunciaram Donald Trump e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O tratado prevê cessar-fogo imediato e deve ser assinado em 19 de junho na Suíça, com negociações de 60 dias para detalhes finais.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz , de acordo com informações divulgadas pelo presidente dos EUA , Donald Trump , e pelo primeiro-ministro do Paquistão , Shehbaz Sharif .

O anúncio foi feito na noite deste domingo, 14, após quase quatro meses de conflito entre as duas nações. Em postagem na rede social X (antigo Twitter), Sharif declarou que ambos os lados concordaram com o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. A cerimônia oficial de assinatura do tratado está agendada para 19 de junho, na Suíça.

Trump, por sua vez, utilizou a plataforma Truth Social para confirmar o acordo, afirmando: O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!. No mesmo comunicado, ele autorizou a liberação da rota marítima do Estreito de Ormuz sem cobrança de pedágios ou taxas e incentivou a retomada do transporte global de combustíveis. O Estreito de Ormuz é uma das vias mais estratégicas do mundo para o escoamento de petróleo.

Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir! , escreveu Trump. A agência de notícias iraniana IRNA também replicou as mensagens de Trump e Sharif, corroborando a informação.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, informou à TV estatal iraniana que o cessar-fogo entrará em vigor ainda nesta noite. Ele detalhou que as negociações para um acordo final terão duração de 60 dias e devem abordar o fim das sanções ao Irã, mecanismos para a reconstrução do país e formas de monitorar o cumprimento dos compromissos. Gharibabadi alertou que Teerã responderá em caso de violações.

O histórico deste desdobramento mostra que Trump já havia anunciado, em postagem no sábado, 13, que a assinatura ocorreria neste domingo, com a abertura imediata do Estreito de Ormuz. O acordo, segundo o presidente americano, visa encerrar o conflito no Oriente Médio e impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Até o momento, nenhuma das partes divulgou oficialmente o texto integral do acordo, mas veículos de imprensa dos dois países revelaram pontos com base em fontes governamentais.

A CNN Internacional, citando fontes do regime iraniano, apontou que o memorando prevê Certain conditions. A Reuters, por sua vez, obteve de uma fonte do governo americano que o acordo inclui specific provisions. Já a imprensa estatal iraniana, na sexta-feira, 12, afirmou que Teerã não abrirá mão do controle do Estreito de Ormuz e do direito de enriquecer urânio, e que o memorando de entendimento deve establish certain mechanisms.

Em meio às negociações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, declarou que a assinatura não ocorreria no domingo, mas que a possibilidade de um evento em Islamabad, capital do Paquistão, nos próximos dias não pode ser descartada, apesar da necessidade de cautela. Sharif, por sua vez, informou que o Paquistão se prepara para uma assinatura eletrônica nas próximas 24 horas, seguida por negociações técnicas nas semanas seguintes.

Ele agradeceu aos EUA e ao Irã pelo compromisso e expressou confiança de que o acordo formará uma base sólida para uma paz duradoura. Este cenário reflete uma mudança significativa nas relações entre Washington e Teerã, com o Paquistão atuando como mediador-chave. A comunidade internacional observa com atenção os desdobramentos, especialmente no que diz respeito à segurança energética e à estabilidade no Oriente Médio.

O acordo, se consolidado, pode redefinir a geopolítica regional e os fluxos comerciais marítimos, além de impactar os mercados de petróleo globalmente. Ainda há incertezas sobre os termos exatos, especialmente concerning a questão nuclear e o levantamento de sanções, mas o cessar-fogo imediato sinaliza um avanço concreto





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