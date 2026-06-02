EUA divulgam lista de exceções que protege café, carnes e frutas de tarifa de 25% contra o Brasil

Lista de 73 páginas divulgada pelos Estados Unidos exclui produtos estratégicos como café, carnes, frutas e aeronaves da tarifa de 25% proposta contra o Brasil. A medida, que investiga práticas comerciais brasileiras através da Seção 301, foca em questões como o sistema de pagamentos Pix, etanol, propriedade intelectual e desmatamento. Apesar das exceções amplas, setores industriais e manufaturados não listados seguem vulneráveis à tarifa, que está em fase de consulta pública até julho de 2026. As negociações entre os dois países buscam uma solução que evite novas barreiras.

O governo dos Estados Unidos divulgou uma lista de exceções que exclui produtos como café, carnes, frutas e aeronaves da proposta de tarifa de 25% sobre exportações brasileiras .

A medida, baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, visa pressionar o Brasil em questões como comércio digital, serviços de pagamento, acordos tarifários, desmatamento, mercado de etanol, propriedade intelectual e combate à corrupção. A lista de exceções busca minimizar impactos em cadeias produtivas estratégicas para os próprios EUA, mas não cobre toda a pauta exportadora brasileira. Produtos industriais e manufaturados não listados permanecem expostos à tarifa, que ainda será submetida a consulta pública até julho de 2026.

O documento do USTR utiliza códigos tarifários específicos, o que pode resultar em proteção parcial para alguns segmentos. As negociações entre Brasil e EUA continuam na tentativa de evitar a imposição de novas barreiras comerciais





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