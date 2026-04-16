EUA detalham cessar-fogo de dez dias no Líbano, com condições claras para Israel e Hezbollah

O Departamento de Estado dos EUA publicou um comunicado em seis pontos esclarecendo os termos do cessar-fogo anunciado por Donald Trump entre Israel e Líbano. O acordo, com início imediato e duração inicial de dez dias, é apresentado como um gesto de boa vontade de Israel, com a contrapartida de que o Líbano demonstre capacidade de afirmar sua soberania e controlar grupos armados.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 16, detalhou em seis pontos cruciais os termos do cessar-fogo no Líbano, uma iniciativa previamente anunciada pelo presidente Donald Trump . A iniciativa, que visa trazer um alívio temporário ao conflito regional, estabelece um cronograma e condições específicas para ambas as partes envolvidas, com ênfase na soberania libanesa e na segurança israelense.

O primeiro ponto do comunicado é categórico quanto ao início e duração do acordo: o cessar-fogo entra em vigor imediatamente, a partir das 18h do horário de Brasília desta quinta-feira, e terá uma validade inicial de dez dias. Essa medida é apresentada como um "gesto de boa vontade do governo de Israel, destinado a viabilizar negociações de boa-fé para um acordo permanente de segurança e paz entre Israel e o Líbano". A intenção declarada é criar um ambiente propício para a diplomacia, permitindo que conversas sérias e construtivas substituam a escalada da violência. O foco está em encontrar uma solução de longo prazo que garanta estabilidade para ambas as nações. O segundo ponto aborda a possibilidade de prorrogação do cessar-fogo, condicionando-a a fatores cruciais. A extensão do acordo dependerá de um entendimento mútuo entre Israel e Líbano, a ser estabelecido caso haja progresso efetivo nas negociações em andamento. Além disso, e de forma particularmente significativa, a continuidade do cessar-fogo estará atrelada à demonstração inequívoca por parte do Líbano de "sua capacidade de afirmar a sua soberania". Essa exigência sublinha a expectativa dos Estados Unidos e de Israel de que o governo libanês assuma o controle total de seu território e de suas forças de segurança, impedindo atividades hostis contra Israel por parte de grupos não estatais. A mensagem é clara: o Líbano precisa provar que pode gerenciar suas próprias questões internas e garantir a segurança de seus vizinhos. O terceiro ponto, contudo, introduz uma salvaguarda fundamental para Israel. Ele afirma que "Israel preservará seu direito de tomar todas as medidas necessárias em legítima defesa, a qualquer momento, contra ataques planejados, iminentes ou em andamento. Isso não será impedido pela cessação das hostilidades”. Essa cláusula garante que, independentemente do acordo de cessar-fogo, Israel manterá a capacidade de reagir a ameaças diretas à sua segurança. No entanto, o comunicado também estabelece um limite: "Além disso, não realizará nenhuma operação militar ofensiva contra alvos libaneses, incluindo alvos civis, militares e outros alvos estatais, no território do Líbano, por terra, ar e mar". Essa dualidade busca equilibrar a legítima defesa israelense com a proibição de ações agressivas que possam minar o próprio cessar-fogo. O quarto ponto do comunicado avança para o futuro, estabelecendo um marco temporal específico e responsabilidades claras. A partir de 16 de abril de 2026, com o crucial "apoio internacional", o governo do Líbano terá a obrigação de "tomar medidas significativas para impedir que o Hezbollah e todos os outros grupos armados não estatais rebeldes no território libanês realizem quaisquer ataques, operações ou atividades hostis contra alvos israelenses". Essa cláusula demonstra uma estratégia de longo prazo, delegando ao Líbano a tarefa de desarmar ou neutralizar grupos considerados uma ameaça, com o compromisso de assistência internacional. O quinto ponto reforça a ideia de soberania nacional, declarando que "todas as partes reconhecem que as forças de segurança do Líbano têm a responsabilidade exclusiva pela soberania e defesa nacional do país; nenhum outro país ou grupo tem o direito de se autodenominar garante da soberania do Líbano”. Essa afirmação visa eliminar interferências externas e consolidar a autoridade do governo libanês sobre seu próprio território e destino. Finalmente, o sexto e último ponto revela o papel que os Estados Unidos pretendem desempenhar na resolução do conflito. Israel e Líbano solicitam formalmente que "os Estados Unidos facilitem novas negociações diretas entre os dois países com o objetivo de resolver todas as questões pendentes". A ênfase recai sobre a "demarcação da fronteira terrestre internacional, visando à conclusão de um acordo abrangente que assegure segurança, estabilidade e paz duradouras entre os dois países”. Assim, o comunicado delineia um caminho para a paz, com etapas claras e responsabilidades distribuídas, colocando os Estados Unidos como mediadores centrais na busca por uma resolução sustentável no Oriente Médio





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