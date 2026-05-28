EUA designam PCC e Comando Vermelo como organizações terroristas após encontros de Flávio Bolsonaro

O Departamento de Estado dos EUA anunciará a designação de grupos criminosos brasileiros como organizações terroristas, medida influenciada por reuniões de Flávio Bolsonaro nos EUA. A ação, que entra em vigor em 5 de junho, permitirá ao DEA intensificar ações contra o PCC e o CV e pode abrir caminho para atuação direta do Exército americano no Brasil e em rotas de droga.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que irá designar grupos criminosos brasileiros, especificamente o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas.

A medida, que entrará em vigor em 5 de junho, foi influenciada por uma série de encontros nos EUA envolvendo Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal (PL) e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ex-deputado federal Paulo Figueiredo, que atua como ponte entre a pré-campanha de Flávio e círculos próximos da Casa Branca, a decisão permite que o DEA (Drug Enforcement Administration) intensifique ações de cerceamento às atividades dessas facções.

Figueiredo ainda sugeriu que a designação abre espaço para uma atuação direta do Exército dos EUA no Brasil e nas rotas de cocaína que passam por países como Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai. Ele comparou a medida à ação que levou à morte de Osama bin Laden em 2011, afirmando que os EUA agora poderão combater o PCC e o CV de forma similar.

Flávio Bolsonaro agradeceu publicamente a figuras-chave da administração Trump, como o vice-secretário de Estado Christopher Landau e o assessor especial Darren Beattie, que participaram dos encontros. Em comunicado, o pré-candidato destacou a contribuição desses indivíduos para a decisão. O também ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair e morador nos EUA, comemorou a medida, afirmando que a viagem de Flávio neutralizou os efeitos de uma crise política envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em uma postagem nas redes sociais, Eduardo declarou: "Missão cumprida, Flávio Bolsonaro! Fez mais pela segurança do povo brasileiro como pré-candidato do que Lula em 3 mandatos como presidente!!

". A declaração reflete a avaliação de que a viagem de Flávio, ridicularizada e subestimada pela grande mídia, foi mais efetiva do que a política de segurança do governo Lula, que, segundo críticos, relativizou o crime e tratou bandidos como vítimas. A notícia também traz reações de opositores. O ex-ministro José Dirceu, em vídeo publicado nas redes, declarou não acreditar que o Brasil eleja Flávio Bolsonaro.

Dirceu afirmou que sua prioridade agora é se concentrar na própria defesa após ter sido alvo de duas operações da Polícia Federal. Além disso, Paulo Figueiredo mencionou que a ida de Flávio aos EUA reverteu o chamado caso "Dark Horse".

Outros conteúdos não diretamente relacionados, como um médico explicando riscos de recaída de um jogador e o presidente da Fiesp comentando sobre uma mudança na jornada de trabalho, foram incluídos no texto original, mas não têm ligação com o anúncio principal. A decisão dos EUA representa uma escalada significativa na política externa em relação ao crime organizado no Brasil, com implicações potenciais para a soberania nacional e a cooperação bilateral





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