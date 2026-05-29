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EUA designam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas

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EUA designam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas
Primeiro Comando Da CapitalComando VermelhoEstados Unidos
📆5/29/2026 1:08 PM
📰bbcbrasil
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O Departamento de Estado dos EUA classificou o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como entidades terroristas, possibilitando bloqueio de bens e cooperação internacional contra o crime organizado brasileiro.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu, nesta quinta‑feira (28 de maio), duas das mais violentas organizações criminosas do Brasil - o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) - na sua lista de entidades estrangeiras designadas como organizações terroristas.

A medida foi anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que ressaltou que ambos os grupos são responsáveis por uma série de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, extorsão, assassinatos e atos de violência contra autoridades. A classificação como grupo terrorista abre a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros, restrição de viagens e cooperação jurídica internacional para a captura de seus membros.

Além do PCC e do CV, a lista também traz outras organizações de diferentes continentes, como a Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC‑EP), o Estado Islâmico - Líbia, o Movimento do Jihad Islâmico - Bangladesh (HUJI‑B), o Partido Comunista das Filipinas / Novo Exército do Povo (CPP/NPA), o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e a Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP). Desde que a lista foi lançada, mais de vinte grupos já foram incluídos, embora alguns tenham sido posteriormente retirados quando deixaram de atender aos critérios de ameaça à segurança nacional dos EUA.

O órgão pode revogar a designação caso a organização cesse suas atividades terroristas ou se houver mudanças relevantes nas circunstâncias, e a decisão pode ser contestada judicialmente pelas próprias entidades

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Primeiro Comando Da Capital Comando Vermelho Estados Unidos Designação Terrorista Segurança Nacional

 

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