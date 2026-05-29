A decisão dos EUA de declarar os grupos criminosos PCC e CVO como terroristas surge após intensa pressão da família Bolsonaro, com implicações econômicas e políticas na relação Brasil‑Estados Unidos e na política interna brasileira.

EUA classificaram os grupos criminosos PCC e CVO como terroristas após intenso lobby polêmico vinculado à família Bolsonaro , segundo reportagem do The New York Times, que destacou a influência de visitas de Flávio Bolsonaro , senador e filho do ex‑presidente, ao presidente Trump na Casa Branca.

O que se seguiu foi a decisão de Washington de delegar ao Estado Unidos poderes ampliados de aplicar sanções econômicas e bloqueios contra os grupos e supostos parceiros comerciais brasileiros, induzindo tensões bilaterais. O Jornal Americano remarca que a medida pode gerar repercussões significativas para o sistema bancário brasileiro, onde as quadrilhas teriam se infiltrado em setores como distribuição de gás, mercado imobiliário, commodities e criptomoedas.

Na mesma linha, o Financial Times ressaltou que a medida, mesmo em discussão há mais de um ano, foi empregada em um momento que alguns especialistas interpretam como pretexto para contribuir com a agenda de Flávio Bolsonaro antes das eleições gerais de 2024. Enquanto Lula, recém‑visitado Washington, recusa a sanção por alegar que os grupos não perseguem ideologia, a decisão pode colocar em risco o progresso de reaproximação entre os dois países.

Outras viabilidades atuais, como a crítica da Al Jazeera e relatórios da France24, apontam que na América Latina a posição sobre a designação é divisória, sendo favorecida por governos de direita e contestada por líderes centro‑esquerda que defendem a soberania e a busca por soluções internas de segurança. A condenação de Jair Bolsonaro, ex‑presidente, por tentativa de subversão, bem como a acusação de sua família de tratar a política como uma arena de interesses pessoais, alimentam a discussão nacional sobre o papel externo na estratégia de segurança interna.

O debate se intensifica pelo potencial uso das sanções para criar pressão sobre futuros candidatos, algo que preocupa os que buscam uma abordagem legal e institucional no combate às quadrilhas criminalizadas pela comunidade internacional





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